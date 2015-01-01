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जरूरी खबर:शादी से पहले गुणों के साथ एचपीएलसी टेस्ट भी करवाएं, क्योंकि माता-पिता ही बच्चों में थैलीसीमिया के कैरियर

अलवर3 घंटे पहले
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  • गर्भधारण के बाद भी करा सकते हैं बच्चे का थैलीसीमिया टेस्ट, बोनमैरो ट्रांसप्लांट से ही इलाज संभव

थैलीसीमिया रोगियों की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व की राजधानी है। अगर थैलीसीमिया ग्रसित बच्चे हैं, तो उन्हें बोनमैरो ट्रांसप्लांट से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। यह रोग गंभीर जरूर लेकिन लाइलाज नहीं है। यह जानकारी शुक्रवार को अलवर पीडियाट्रिक सोसायटी की ओर से गीतानंद शिशु अस्पताल में आयोजित शिविर में आए गुरुग्राम के थैलीसीमिया व कैंसर रोग विशेषज्ञ (शिशु) डॉ. विकास दुआ एवं डॉ. मानसी सचदेवा ने दी।

पत्रकारों से बातचीत में डॉ. दुआ व डॉ. सचदेवा ने कहा कि माता-पिता ही बच्चों में थैलीसीमिया रोग के कैरियर हैं। इस गंभीर रोग से बच्चों को बचाने के लिए माता-पिता शादी से पहले गुणों के मिलान के साथ एचपीएलसी टेस्ट जरूर कराएं। अगर महिला पॉजिटिव है तो शादी नहीं करें। अगर माता-पिता दोनों पॉजिटिव आए तो 25 फीसदी बच्चों में मेजर थैलीसीमिया हो सकता है।

800 से अधिक बोनमैरो ट्रांसप्लांट कर चुके डॉ. दुआ ने बताया कि 8 से 10 सप्ताह के गर्भावस्था के दौरान भी जांच से गर्भ में पल रहे बच्चे में थैलीसीमिया का पता लगाया जा सकता है। अगर वह पॉजिटिव आता है तो 20 सप्ताह से पहले कानूनन गर्भपात भी कराया जा सकता है। अगर यहां लापरवाही बरती तो बच्चे को पूरी जिंदगी ब्लड चढ़वाकर ही जिंदा रखा जा सकेगा। थैलीसीमिया रोग जागरूकता से ही बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन देश में जागरूकता की कमी है।

इसी कारण काफी संख्या में थैलीसीमिया ग्रसित बच्चों की मौत हो जाती है और उन्हें रोग का पता ही नहीं चल पाता। देश में मात्र 2200 ही बोनमैरो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। इनमें भी करीब एक हजार विदेशी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं जबकि हर साल 50 बोनमैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। इस पर औसतन 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा है। इस बीमारी के इलाज के लिए सीएम व पीएम फंड से भी पैसा मिलता है।

डॉ. विकास दुआ व डॉ. मानसी सचदेवा ने कहा-सबसे बेहतर डॉनर रोगी के भाई-बहिन

डॉ. दुआ व डॉ. सचदेवा ने बताया कि बोनमैरो के सबसे बेहतर डॉनर रोगी के भाई-बहिन ही हो सकते हैं, जिनकी उम्र एक साल और वजन 10 किलो होना जरूरी है। एचएलए नहीं मिलने पर अगर डॉनर दूसरा है तो फिर कानूनन 18 साल का होना जरूरी है। बच्चों में कैंसर की संभावना 3 फीसदी : डॉ. दुआ ने कहा कि बच्चों में कैंसर की मात्र 3 फीसदी संभावना रहती है, लेकिन जिन्हें कैंसर होता है वे बच्चे ब्लड कैंसर से ही ग्रसित होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाए तो इलाज से 95 फीसदी तक पूरी तरह ठीक भी हो सकते हैं।

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