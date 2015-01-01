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अलवर पुलिस:बिना मास्क वालों का चालान काट रहे, खुद आधा अधूरा लगाए बैठे

अलवर19 मिनट पहले
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कोरोना संक्रमण को रोकने के मकसद से पुलिस की जिले भर में कार्रवाई कर रही।

जिले में कोरोना संक्रमण बेलगाम है। औसतन जिले में 200 से अधिक रोजाना पॉजिटिव आने लगे हैं। यही नहीं हर दूसरे या तीसरे दिन कोरोना से मौत भी होती है। दीपावली के बाद कोरोना संक्रमण को देखते हुए शनिवार को पुलिस ने बिना मास्क वालों का चालान बनाने की कार्रवाई शुरू की। लेकिन मौके पर कई पुलिसकर्मी खुद आधा अधूरा मास्क लगाए हुए मिले। यही नहीं चालान काटते समय 2 गज की दूरी भी नहीं दिखी। जबकि शनिवार को पुलिस की ओर से भी जिले भर में बिना मास्क मिलने पर चालान बनाने की कार्रवाई की है।

बोले 100 से लेकर 500 रुपए का काट रहे चालान

अलवर के जेल चौराहे के पास चालान बना रही पुलिस टीम के अधिकारी ने बताया कि 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक बिना मास्क वालों का चालान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी नहीं मिलने पर 100 रुपए का चालन बनाया जाता है। रोड पर आम आदमी बिना मास्क के मिलने पर 200 रुपए का चालान बनाते हैं। इसके अलावा बाजार में कोई दुकानदार बिना मास्क के सामान बेचता हुआ मिले तो 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।

बाजार में अभी बिना मास्क के लोग घूम रहे

अलवर शहर के बाजार हो या सड़क मार्ग हर जगह पर बिना मास्क के काफी लोग मिलते हैं। पुलिस जैसे ही उनको रोकती है तो मोबाइल पर किसी नेता या अधिकारी का फोन लगाकर छोड़ने की बात करते हैं। चालान काट रहे पुलिसकर्मी भी उनकी बात पर एक बार जरूर गौर करते हैं। यदि वह किसी प्रभावशाली व्यक्ति या नेता का नाम लेते हैं तो जरूर चालान करने में कतराते हैं। रोजाना ऐसे काफी लोगों को बिना चालान के भी छोड़ा जाता है।

कम जान पहचान वालों से वसूली

कम जान पहचान रखने वाले लोगों को जरूर जुर्माना भरना पड़ता है। उनकी न पुलिस सुनती है न पहुंच वाले नेताओं का नंबर होता है। ऐसे में पुलिस रोजाना सैकड़ों लोगों के चालान बना देती है।

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