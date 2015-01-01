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बेटी के लग्न से पहले पिता ने की आत्महत्या:सुसाइड नोट में लिखा- लड़के वालों की तरफ से अधिक दहेज मांगने का दबाव, जो पूरा नहीं कर पा रहा

अलवर15 मिनट पहले
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कैलाश की लड़की की शादी 25 नवंबर को तय है।
  • मृतक कैलाश के जीजा व बहन ने पुत्री के ससुराल में बात की लेकिन, ससुराल पक्ष वालों ने उनकी नहीं मानी

अलवर के खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बूढीबावल में बेटी की शादी का लग्न ले जाने से पहले से पिता ने आत्महत्या कर ली। मृतक एक सुसाइड नोट भी छोड़ कर गया है। जिसमें उसने अपने पुत्री के ससुराल पक्ष पर अधिक दहेज मांगने का आरोप लगाया। मृतक ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि उसकी पुत्री का रिश्ता हरियाणा के कासन में किया हुआ है। जो अधिक दहेज मांग कर रहे हैं। जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करनी पड़ रही है।

खुशखेड़ा थानाधिकारी रमाशंकर ने बताया कि हरियाणा के रेवाड़ी निवासी कैलाश अपनी बहन के घर बूढीबावल आया हुआ था। जिसने रात अपनी बहन और बहनोई चेतराम को बताया कि उसकी पुत्री का रिश्ता उसने हरियाणा के मानेसर स्थित कासन गांव में किया हुआ है लेकिन, वे लोग बार-बार अधिक दहेज का दबाव बना रहे हैं। जिसके कारण वह तनाव में था। मृतक कैलाश के जीजा व बहन ने पुत्री के ससुराल में बात की लेकिन, ससुराल पक्ष वालों ने उनकी नहीं मानी। इस तनाव के चलते पिता ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा कि लड़की की शादी में मांग के अनुसार दहेज का इंतजाम नहीं हुआ। मृतक के परिजनों ने लड़की के ससुराल पक्षों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया।

कैलाश की लड़की की शादी 25 नवंबर को तय है। जबकि लगन शनिवार को ही जाना था। दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाने के कारण रात्रि को ही आत्महत्या कर ली। खुशखेड़ा थाना पुलिस ने शव को टपूकड़ा सीएससी मोर्चरी में रखवाया। जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। मृतक के परिजनों के आने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा।

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