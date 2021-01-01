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शिविर:अलवर टाइगर ग्रुप ने किया 10 यूनिट रक्तदान

अलवर7 घंटे पहले
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अलवर टाइगर ग्रुप की ओर से आयाेजित मासिक रक्तदान शिविर में 10 लाेगाें ने रक्तदान किया। संस्थापक मनीष दुरेजा ने बताया कि लाेगाें में रक्तदान काे लेकर फैले भ्रम को दूर करने के लिए हर महीने शिविर लगाया जाता है। यह चाैथा शिविर था। शिविर में नरेश कालिया, हरीश मिनाेचा, प्रदीप खंडेलवाल, सचिन भाटिया, राहुल गर्ग, पुनीत साेनी, हर्ष कछावा, नीरज साेनी, अनिल सेन व सुरेश प्रजापति ने रक्तदान किया।

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