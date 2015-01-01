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सुविधा:वेंकटेश बालाजी धाम में चरणामृत देने के लिए लगाई गई ऑटाेमेटिक मशीन

अलवर3 घंटे पहले
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काेराेना से बचाव के लिए रामकिशन काॅलाेनी काला कुआं स्थित वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम में श्रद्धालुओं काे चरणामृत देने के लिए ऑटाेमेटिक मशीन लगाई गई है। यह शहर का पहला मंदिर है, जहां इस तरह की व्यवस्था की गई है। स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि यह ऑटाेमेटिक इलेक्ट्राॅनिक मशीन बैंगलाेर (बेंगलुरु) से मंगाई गई है। इसमें सेंसर लगा हुआ है।

श्रद्धालुओं काे निर्धारित मात्रा में चरणामृत मिलता है। एक बार मशीन में चरणामृत भरने के बाद 600 श्रद्धालुओं काे चरणामृत मिलता है। एक बार चार्ज हाेने के बाद यह 6 घंटे चलती है। चार्ज हाेने में करीब 30 मिनट लगते हैं। इन दिनाें मंदिर में रोजाना 500 श्रद्धालु आ रहे हैं। मास्क लगाकर आने वाले श्रद्धालुओं काे साेशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। सेनिटाइजर की भी व्यवस्था है।

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