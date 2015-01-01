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अमृत योजना:नल कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस जमा नहीं होने से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन

अलवर3 घंटे पहले
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  • लोगों ने काउंटर बढ़ाने को कहा तो एईएन ने मना किया, एक्सईएन बाेले-मैं कुछ नहीं कर सकता

अमृत याेजना के तहत नल कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस जमा नहीं किए जाने से नाराज लोगों ने शुक्रवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय में प्रदर्शन किया। भीड़ की वजह से परेशान हाे रहे लाेगाें ने अधिकारियाें से एक और काउंटर लगवाने की मांग की, लेकिन एईएन रवि भार्गव ने मना कर दिया।

इसके बाद लोग एक्सईएन रामजीत मीणा के पास पहुंचे ताे उन्हाेंने भी कह दिया कि यह व्यवस्था एईएन काे करनी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद अमृत याेजना से जुड़े वार्ड 38, 39, 40, 41, 54, 55, 56 व 57 के लोग एसई कैलाश मीणा के पास पहुंचे। उन्होंने डिमांड नाेटिस जमा कराने के लिए साेमवार से दाे काउंटर खाेले जाने का आश्वासन देकर लोगों का गुस्सा शांत किया।

वार्ड 56 के पार्षद हेतराम यादव ने बताया कि डिमांड नाेटिस जमा कराने के लिए शुक्रवार काे लाेग बड़ी संख्या में जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे। इनमें कई लाेग ऐसे थे, जाे तीन-चार दिन से चक्कर लगा रहे थे। दाे काउंटराें की व्यवस्था नहीं की गई इसलिए कई लोगों को डिमांड नोटिस की राशि जमा कराए बिना लाैटना पड़ा।

^इस समय जलदाय विभाग की ऑडिट चल रही है। कुछ कर्मचारी ऑडिट में लगे हुए हैं। इस कारण शुक्रवार काे दाे काउंटर की व्यवस्था नहीं हाे पाई। साेमवार से दाे काउंटर शुरू किए जाएंगे।
- केसी मीणा, एसई, जलदाय विभाग

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