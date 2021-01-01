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जागरुकता अभियान:शहर में तेल संरक्षण पखवाड़े के तहत निकाली जागरूकता साइकिल रैली

अलवर5 घंटे पहले
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इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से आयोजित तेल संरक्षण पखवाड़ा के तहत रविवार काे जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया। कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने भवानी ताेप सर्किल स्थित फूलबाग पेट्रोल पंप से तेल संरक्षण जागरूकता साइकिल रैली काे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

रैली में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्रबंधक रविंद्र मीणा, सहायक प्रबंधक नवनीत, इंडेन गैस वितरक, पैट्रोलपंप डीलर्स व गैस वितरक सहित स्टाफ कर्मचारियों ने भाग लिया और लाेगाें काे तेल संरक्षण के लिए जागरूक किया। इससे पहले कलेक्टर ने रैली में शामिल लाेगाें काे तेल संरक्षण की शपथ दिलाई। इस अवसर पर जिला रसद अधिकारी अमृतलाल, इंडियन ऑयल लि. अधिकारी श्रेय सैनी आदि माैजूद थे।

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