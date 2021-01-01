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हादसा:डिवाइडर से टकराई बाइक, युवक की मौत

अलवर5 घंटे पहले
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बख्तल की चाैकी के पास मंगलवार रात करीब 10 बजे एक बाइक अनियंत्रित हाेकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 23 वर्षीय युवक रामअवतार जाेगी की माैत हाे गई। एमआईए थानाधिकारी शिवराम सिंह ने बताया कि रामअवतार पुत्र लालाराम जाेगी निवासी इंदोक थाना मालाखेड़ा बाइक से बख्तल की चाैकी पर अपनी बहन से मिलकर घर जा रहा था।

रास्ते में पेट्रोल पंप के पास सड़क पर बिखरी पड़ी डस्ट व राेड़ी में बाइक अनियंत्रित हाेकर फिसल गई और बाइक डिवाइडर से टकरा गई। रामअवतार जाेगी के सिर में गंभीर चाेट लगी। लाेगाें ने उसे सामान्य अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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