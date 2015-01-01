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काला दिवस:भाजयुमाे ने निकाली गहलाेत सरकार की शवयात्रा, किया विराेध प्रदर्शन

अलवर4 घंटे पहले
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  • राज्य सरकार के दाे साल पूरे हाेने पर भाजपा ने काला दिवस मनाया

राज्य में अशोक गहलोत सरकार के दाे साल पूरे हाेने पर गुरुवार काे भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से नंगली सर्किल पर काला दिवस मनाते हुए विराेध प्रदर्शन किया गया। इस दाैरान कार्यकर्ताओं ने माेर्चा जिला अध्यक्ष पं. जलेसिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की शवयात्रा निकालकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारों की तख्ती के साथ शवयात्रा निकाली।

पुलिस ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाने का प्रयास कर रहे कार्यकर्ताओं काे राेक दिया। कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। इस दाैरान उनकी पुलिसकर्मियाें से कहासुनी भी हुई। कार्यकर्ताओं ने कहा विरोध करना उनका अधिकार है।

विरोध प्रदर्शन जिला प्रशासन की अनुमति से कर रहे हैं। पुलिस के नहीं मानने पर पुतला भी पुलिस काे साैंप दिया। पं. जलेसिंह ने कहा कि सरकार ने युवाओं से रोजगार और बेरोजगारी भत्ते का झूठा वादा किया, किसानों से कर्ज माफी का झूठा वादा किया।

प्रदेश में अपराध चरम पर हैं, सरकारी भर्तियों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इस दाैरान जिला महामंत्री पवन जैन, जिला प्रवक्ता सतीश यादव ,पार्षद अरुण जैन, जीतू गुर्जर, रोहिताश घांगल, विजय कोली, पार्षद जीतू सैनी, अरुण जैन, घनश्याम सोनी, नवीन यादव, राजीव प्रजापत, तरुण जैन, उम्मेद चौहान आदि माैजूद थे।

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