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बैठक:व्यापारियाें ने बाजाराें में अवकाश का दिन बदलने, अपराध राेकने व आवारा पशु पकड़ने के मुद्दे उठाए

अलवर24 मिनट पहले
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  • जिला कलेक्टर ने व्यापारियाें व विवाह स्थल संचालकाें के साथ की बैठक

जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने गुरुवार काे व्यापारियों और विवाह स्थल संचालकों की बैठक ली। इसमें उन्हाेंने कहा कि काेराेना अभी गया नहीं है। मास्क ही वैक्सीन है। हमें काेराेना की गाइड लाइन की पालना करनी हाेगी, तभी इस महामारी से बचाव संभव है।

दुकानदार खुद मास्क लगाएं और ग्राहक काे भी मास्क लगाने काे कहें। बिना मास्क वाले ग्राहक काे सामान नहीं बेचें। उन्हाेंने व्यवसायियों काे नाे मास्क नाे बिक्री और नाे मास्क नाे एंट्री का संदेश दिया।

विवाह स्थल संचालकों से कहा कि विवाह स्थल पर 100 से अधिक लाेग नहीं हाेने चाहिए। निर्धारित संख्या से अधिक लाेगाें की संख्या हाेने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। बार-बार नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त व विवाह स्थल सीज की कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों ने बाजाराें में शनिवार के अवकाश का दिन बदलने, चूड़ी मार्केट में अतिक्रमण और चाेरी की वारदात राेकने के लिए ठाेस कदम उठाने तथा पार्किंग व शहर में आवारा पशुओं काे पकड़वाने की मांग उठाई।

कलेक्टर ने कहा कि फिलहाल शनिवार काे ही बाजार बंद रहेंगे। इसके वार में बदलाव नहीं हाेगा। चूड़ी मार्केट में अतिक्रमण मामले में एडीएम सिटी से कार्रवाई करने काे कहा। इसके तहत पहले व्यापारियों से समझाइश की जाएगी।

इसके बाद भी अतिक्रमण हाेने पर कार्रवाई की जाएगी। आवारा पशुओं और पार्किंग समस्या का समाधान करने का व्यापारियों काे आश्वासन दिया। कलेक्टर ने सुरक्षा की दृष्टि से व्यापारियों से सीसीटीवी कैमरे लगाने काे कहा।

बैठक में अलवर जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा, संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष राजकुमार गाेयल, मंत्री राकेश शर्मा, संरक्षक सुरेश गुप्ता, केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति के अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया, मुकेश विजय, सुरेश गुप्ता, दिनेश जादाैन, टैंट डीलर किराया व्यवसाय समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल शर्मा, हलवाई एसाेसिएशन के अध्यक्ष अशाेक तनेजा, विवाह स्थल से गिरिश कटारिया, दीपक अग्रवाल सहित अन्य माैजूद थे।

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