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राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग:बीमा पॉलिसियों के भुगतान के लिए अभियान जारी

अलवर5 घंटे पहले
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राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा एक अप्रैल 2021 में परिपक्व होने वाली राज्य बीमा पॉलिसियों के भुगतान के लिए अभियान चलाया है। संयुक्त निदेशक ने बताया कि जिन कर्मचारियों की जन्मतिथि 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1962 के मध्य आती है, उनकी राज्य बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2021 में परिपक्व हो रही है।

जिले के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों को सूचित किया गया है जिन कर्मचारियों की बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2020 में परिपक्व हो गई है, के बीमा स्वत्व प्रपत्र कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित करें।

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