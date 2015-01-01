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कार्रवाई:छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले व्याख्याता पर मामला दर्ज, एसडीएम ने भी जांच में दोषी माना

नीमराना/मांढण31 मिनट पहले
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  • भास्कर की खबर के बाद राउमावि रायसराना पहुंचा प्रशासन, बालिकाओं के बयान दर्ज किए, एसडीएम ने जिला कलेक्टर को मामले पर रिपोर्ट भेजी

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायसराना में छात्राओं से छेड़छाड़ करने व शारीरिक संबंध का दबाव बनाने वाले ‌व्याख्याता के खिलाफ गुरुवार को एक पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन शिक्षा विभाग ने 48 घंटे बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं की।

जिला कलेक्टर के निर्देश पर नीमराना एसडीएम व मांढण थानाधिकारी स्कूल पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच बालिकाओं के बयान दर्ज किए गए। भास्कर में मामले पर खबर...एसीबीईओं के सामने रो पड़ी छात्राएं बोली-सर गंदी बातें करते हैं, अकेले कमरे में बुलाते हैं...के बाद हरकत में प्रशासन ने मीडिया को भी स्कूल से बाहर ही रोके रखा।

जांच करने के बाद एसडीएम योगेश सिंह देवल ने कहा कि पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट अलवर जिला कलेक्टर को भेजी गई है। प्रथमदृष्टया व्याख्याता देवप्रकाश यादव (46) निवासी गंडाला दोषी पाया गया है।

स्कूल की एक दलित छात्रा के पिता ने व्याख्याता के खिलाफ जातिसूचक अपशब्द कहने, यौन उत्पीड़न और प्रताड़ित करने सहित कई आरोपों में मामला दर्ज कराया है। गौरतलब है कि आरोपी व्याख्याता देवप्रकाश यादव करीब एक साल से स्कूल की छात्राओं के साथ अश्लीलता करता आ रहा है।

बच्चों ने इसकी शिकायत भी की लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने लिखित बयान नहीं मिलने का हवाला देकर उसे बचा दिया। बुधवार को संभागीय आयुक्त के निर्देश पर विभाग के अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे तो बालिकाओं का दर्द छलक पड़ा। अपने साथ हो रहे बर्ताव को बच्चियां बोलकर बता भी नहीं पाईं। अधिकारियों ने लिखित में उनसे जानकारी ली, तब एक साल के उत्पीड़न का सच बाहर आया।

12वीं कक्षा की 4 बालिकाओं के बयान दर्ज, कई दलित : एसडीएम ने महिला पुलिसकर्मी एवं अध्यापिका की मदद से 4 पीड़ित बालिकाओं के बयान दर्ज किए। पूछताछ के दौरान नाबालिग छात्राओं की पहचान उजागर होने से रोकने के लिए मीडिया का भी प्रवेश बंद रखा गया। पीडि़ताओं में कई बालिकाएं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की हैं।

छात्राओं से उत्पीड़न का आरोपी व्याख्याता देवप्रकाश यादव निवासी गंडाला गांव में ही किराये पर कमरा लेकर रहता है। अब तक वह चार-पांच कमरे भी बदल चुका है। आरोपी का पत्नी से मनमुटाव चल रहा है। इस मामले को लेकर नीमराना पुलिस थाने में पारिवारिक विवाद का मामला भी दर्ज है। मांढण थानाधिकारी मुकेश यादव ने बताया कि मामले की जांच नीमराना डीएसपी कर रहे हैं।

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