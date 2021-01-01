पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्यक्रम:प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ की जयंती मनाई

अलवर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

युवा ब्राह्मण सभा परिवार की ओर से रविवार काे प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की जयंती पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें वक्ताओं ने मेजर शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए ओर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं 29 जनवरी काे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए गांव सैदपुर भिवाड़ी निवासी शहीद निखिल दायमा की आत्मा शांति के लिए दाे मिनट का माैन रख श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्राह्मण युवा समाज अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने की। इस अवसर पर महेश उपाध्याय, शिवचरण कमल, नवीन मिश्रा, पीयूष, आरडी शर्मा, यशपाल दीक्षित, मोहित शर्मा, निखिल शर्मा अादि माैजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser