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चिंता का विषय:शहर की हवा फिर प्रदूषित, एक्यूआई 183 पहुंचा

अलवर4 घंटे पहले
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शहर की हवा में प्रदूषण का जहर घुल रहा है। शनिवार काे वायुमंडल में छाए धूल के गुबार के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 183 तक जा पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु मंडल में माैजूद 6 अवयवाें की मात्रा तय करता है। इसमें छाेटे व बड़े धूल के कण, ओजाेन, नाइट्राेजन डाई आक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड व कार्बन माेनाे आक्साइड की मात्रा शामिल है।

प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्र अधिकारी ओपी गुप्ता ने बताया कि शनिवार काे एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से ऊपर पहुंच गया। इस कारण वायुमंडल में धूल का गुबार बन गया। पर्यावरण विशेषज्ञाें के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक ठीक माना जाता है। 50 से 100 तक संवेदनशील व्यक्तियाें के लिए अच्छा नहीं है। 100 से 150 तक मानव स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। 150 से 200 तक हानिकारक माना जाता है।

शनिवार सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 104 था। यह दाेपहर 12.45 बजे 159 हाे गया। शाम 5 बजे 183 पर जा पहुंचा। शाम 7 बजे 164 पर आ गया। वायुमंडल में धूल व अन्य अवयवाें के बने गुबार के कारण धुंध का वातावरण बन रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पिछले दिनाें तापक्रम में तेजी से कमी आई है।

इनकी अधिक उपस्थिति के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स पर असर पड़ा है। शाम 5 बजे वायुमंडल में छाेटे धूल के कणाें की मात्रा 118 माइक्राेग्राम प्रति घनमीटर, बड़े धूल के कणाें की मात्रा 181 माइक्राेग्राम प्रति घनमीटर तक पहुंच गई। ओजाेन की मात्रा 78, नाइट्राेजन डाई आक्साइड की 28, सल्फर डाई आक्साइड की 10 व कार्बन माेनाे आक्साइड की मात्रा 22 माइक्राेग्राम प्रति घनमीटर थी।

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