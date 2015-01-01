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शिलान्यास:बिजली सब स्टेशनों के वर्चुअल समाराेह में आज सीएम करेंगे शिलान्यास व लाेकार्पण

अलवर32 मिनट पहले
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मुख्यमंत्री अशाेक गहलाेत शुक्रवार काे वर्चुअल समाराेह में जयपुर डिस्काॅम के अलवर वृत्त में बनने वाले 33/11 केवी ग्रिड सब-स्टेशनाें का शिलान्यास व नए बने सब स्टेशनाें का लाेकार्पण करेंगे।

डिस्काॅम के एसई राजसिंह यादव ने बताया कि 33/11 केवी ग्रिड सब-स्टेशन तिजारा विधानसभा क्षेत्र के तिजारा द्वितीय, कठूमर विधानसभा क्षेत्र के खेड़ामेदा, मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के औद्याेगिक क्षेत्र काेलिला जाेगा का शिलान्यास करेंगे।

जिले में नए बने किशनगढ़बास विधानसभा क्षेत्र के बहादुरपुर स्थित 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन, 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन मुंडावर के प्रतापसिंहपुरा, बानसूर के टाेडिया का बास व रामनगर में, थानागाजी के श्रीचंदपुरा, किशनगढ़बास के काेलगांव व लंगड़बास, कठूमर के बायड़ा तथा भिवाड़ी के काराेली, मुंडाना व यूआईटी सेक्टर 9 का वर्चुअल लाेकार्पण करेंगे।

जयपुर में मुख्यमंत्री आवास से हाेने वाले इस वर्चुअल समाराेह की अध्यक्षता ऊर्जामंत्री बीडी कल्ला करेंगे। विशिष्ट अतिथि क्षेत्र के विधायक हाेंगे। ग्रिड सबस्टेशनाें के शुरू हाेने से उपभाेक्ताओं काे लाभ मिलेगा।

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