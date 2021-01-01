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आयोजन:शहीद दिवस पर 6 धर्मावलंबियों की प्रार्थना के साथ दी गई स्मरणांजलि

अलवर7 घंटे पहले
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स्काउट गाइड मुख्यालय पर शहीद दिवस पर शनिवार काे गांधी चिंतन परिषद् द्वारा आयोजित सर्वधर्म गांधी प्रार्थना सभा में 6 धर्मावलंबियों की प्रार्थना और भजन के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के शहीदों को स्मरणांजलि दी गई। परिषद के संस्थापक संयोजक मक्खन सिंह गुर्जर ने बताया कि गांधीजी की पुण्यतिथि पर आयाेजित सर्वधर्म गांधी प्रार्थना सभा में जिले के स्काउट गाइड के साथ राजकीय नवीन विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स व एनएसएस के स्वयं सेवकों और राबावि मन्नीका बड़, राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय और कला काॅलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया।

प्रार्थना सभा की शुरुआत गांधीजी के चित्र पर सूत माल्यार्पण के बाद दीप प्रज्जवलित कर पुष्पांजलि अर्पित करने से हुई। सीओ गाइड कल्पना शर्मा ने प्रातः स्मरामि श्लोक पाठ और रामधुन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भजन करवाया। बाैद्ध प्रार्थना भिक्षु लोकपाल धम्मकीर्ति ने, ईसाई प्रार्थना राजेश मैक, जैन प्रार्थना संजीव मित्तल ने, मुस्लिम प्रार्थना मौलाना शराफ़त खां, सिख प्रार्थना सरदार दमनदीप सिंह और हिंदू प्रार्थना पं. प्रमोद शर्मा सीओ स्काउट ने करवाईं। इसके बाद देश के निर्माण में शहीदों की भूमिका विषय पर निबंध प्रतियाेगिता हुई।

इसके कनिष्ठ वर्ग में राबावि मनीका बड़ की छात्रा कृतिका ने प्रथम व एकता ने द्वितीय और नवीन विद्यालय के जमशेद खान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वरिष्ठ वर्ग में कला महाविद्यालय की सीमा प्रथम, राबावि मन्नीका बड़ की भावना द्वितीय और कला काॅलेज की मोनिका जाटव तृतीय रही। सभी विजेताओं काे पुरस्कृत किया गया। प्रार्थना सभा में नवीन विद्यालय के एनसीसी ऑफिसर कैप्टन डॉ करण सिंह एनएसएस कोऑर्डिनेटर, अनूप सिंह स्काउट, दिनेश कुमार एवं गांधी चिंतन परिषद के मनोज शर्मा, तेज कुमार शर्मा, अश्वनी शर्मा, सहित कई पदाधिकारी माैजूद रहे।

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