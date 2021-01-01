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बैठक:मत्स्य विवि का दीक्षांत समाराेह 5 मार्च को, हाॅस्टल बनाने सहित कई निर्णय

अलवर5 घंटे पहले
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मत्स्य यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठक बुधवार को हुई। इसमें यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह 5 मार्च को आयोजित करने, छात्र-छात्राओं के हॉस्टल बनाने सहित कई प्रस्तावों का अनुमोदन हुआ।

वीसी प्रो. जेपी यादव ने बताया कि बैठक में एकेडमिक काउंसिल में हुए निर्णयों का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा दीक्षांत समारोह, यूनिवर्सिटी के भवन में शेष कार्य सड़क निर्माण व प्रथम फेज में छूटे हुए कार्य स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्पोर्ट्स ऑफिस की स्वीकृति ली गई। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस, वीसी रेजिडेंस, स्टाफ क्वार्टर के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।

बैठक में सरकार की ओर से राजगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा, बानसूर विधायक शकुंतला रावत, राज्यपाल के नामित सदस्य प्रो. एस एन शुक्ला, रामचंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

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