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अलवर:कोरोना ने लाखों बच्चों को फुटपाथ पर ला दिया, परिवार की मदद के लिए बेच रहे सामान; इनके ही भरोसे घर में होगा उजाला

अलवर25 मिनट पहले
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कोरोना के कारण पैसों की तंगी से लाखों बच्चे फुटपाथ पर सामान बेजने के लिए मजबूर।
  • अब दिवाली पर 20 से 25 हजार रुपए कमा लेंगे तो दो-तीन महीनों का घर खर्च आसानी से चल सकेगा

अलवर शहर में होप सर्कस बाजार पर सजे दिवाली की दुकानों पर सामान बेच रहे तरुण व राघव जैसे लाखों बच्चों के भरोसे अब घर का उजाला है। वैसे तो यह बाल श्रम कानून के तहत अपराध है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण देश में लाखों परिवारों की मजबूरी के आगे बच्चों की कहानी को बयां करना भी जरूरी है।

असल में इन दिनों अलवर शहर समेत प्रदेश और देश का कोई भी हिस्सा हो, सभी जगहों पर दिवाली के बाजार लगे हुए हैं। इन बाजारों में 8 साल के बच्चे से लेकर 16 साल के किशोर तक परिवार की रोजी रोटी जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह बच्चे भी दीपावली पर अन्य बालकों की तरह खेलना और मस्ती करना नहीं चाहते, लेकिन इनकी मजबूरी है की कुछ पैसा परिवार के खर्च के लिए कमा लिया जाए। कोरोना में लॉकडाउन के दौरान लिया कर्ज भी उतारना है।

तरुण बोला कमा लेंगे 10 से 20 हजार रुपए

होप सर्कस पर दीपक बेचने वाले 11 साल के तरुण का कहना है कि दीपावली के 10 दिनों में वे करीब 10 से 20 हजार रुपए कमा लेंगे। परिवार में उनके पिता भी मजदूरी करते हैं। उसका कहना है कि इस बार कोरोना महामारी के कारण करीब 3 से 4 माह तक मजदूरी भी नहीं मिली थी। उस दौरान थोड़ा बहुत पैसा उधार भी लेना पड़ा। अब दीपावली पर ही एक ऐसा अवसर आया है कि कुछ पैसा कमाया जा सकता है। जिससे हमारे माता-पिता पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़े।

देवी देवताओं के फोटो बेचकर मजदूरी

घंटाघर के पास के बाजार में देवी देवताओं के फोटो बेच रहे 13 साल के राघव का कहना है कि पहली बार ऐसी मजबूरी बनी है कि दीपावली पर मौज मस्ती की बजाय मजदूरी करनी पड़ रही है। उसका भी यही कहना है कि परिवार का खर्च चलाने के लिए जरूरी हो गया था कि दीपावली पर कुछ कमा लिया जाए। वैसे माता-पिता भी मजदूरी करते हैं लेकिन इन दिनों तंग हाल है। अब दिवाली पर 20 से 25 हजार रुपए कमा लेंगे तो दो-तीन महीनों का घर खर्च आसानी से चल सकेगा।

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