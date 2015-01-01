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पार्षदाें ने आयुक्त का घेराव किया:भ्रष्टाचार नगर परिषद में पनप रहा, छवि हमारी खराब हो रही

अलवर3 घंटे पहले
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  • शहर में अवैध भवन बन रहे, अधिकारी नाेटिस देते हैं, सेंटिंग के बाद कार्रवाई रुक जाती है

नगर परिषद में अव्यवस्थाओं काे लेकर शुक्रवार काे कांग्रेस के कुछ पार्षदाें ने आयुक्त साेहन सिंह नरूका काे उन्हीं के चैंबर में घेर लिया और कहा कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार पनप रहा है, लेकिन छवि हमारी खराब हाे रही है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालाें काे सिर्फ नाेटिस देकर मामले काे दबा दिया जाता है।

सफाई व राेड लाइट व्यवस्था भी ठीक नहीं है। लोग हमसे शिकायत करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। इस कारण शहर में हमारी हालत बुरी हाे रही है। लाेग हमसे कह रहे हैं कि आप काेई काम नहीं कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि नगर परिषद में जिन अधिकारियाें के पास चार्ज है, वे काम नहीं कर रहे हैं।

इस दौरान कांग्रेस के पार्षद नरेंद्र मीणा, विक्रम यादव, रवि मीणा, अजय मेठी, नारायण साइवाल, मुकेश सारवान, प्रीतम मेहंदीरत्ता व निर्दलीय दुर्गा सिंह आदि मौजूद थे। इसके साथ कुछ अन्य लोग भी थे, जिनमें रमन सैनी, साेनू गाेपालिया और अजीत सिंह शामिल थे। कुछ देर बाद उप सभापति घनश्याम गुर्जर, निर्दलीय पार्षद देवेंद्र रसगनिया व रमाकांत यादव भी वहां आ गए।

इन्हाेंने भी सवाल किए कि शहर में एक हजार लाइट कहां-कहां लगाई गई हैं। इसके जवाब में राेशनी शाखा के जेईएन मिंटू मीणा ने नाेटशीट दिखाई तो पार्षदाें ने कहा कि रिकाॅर्ड दिखाओ। पार्षदाें ने आराेप लगाया कि नगर परिषद की बिना स्वीकृति के अवैध रूप से व्यावसायिक भवनाें का निर्माण हाे रहा है।

अधिकारी नाेटिस देते हैं, बाद में सेंटिंग हाेती है और कार्रवाई रुक जाती है। ठेकेदाराें काे बिना काम के ही भुगतान किया जा रहा है। इस पर एक्सईएन नवीन मीणा का कहना था कि बिना काम के भुगतान नहीं किया गया है। मुख्य सफाई निरीक्षक हरीश जांगिड़ से भी सफाई कर्मियाें एवं सफाई ठेकेदाराें पर इस बार पेनल्टी कम लगाने के बारे में पार्षदाें ने सवाल किए और मांग उठाई कि बाेर्ड की बैठक शीघ्र बुलाई जाए, जिससे नगर परिषद का ढर्रा बदले।

इस बारे में आयुक्त साेहन सिंह नरूका का कहना है कि पार्षदाें ने जिन समस्याओं के बारे में बताया है, उन पर कार्यवाही हाेगी। सफाई व्यवस्था में सुधार किया जाएगा।

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