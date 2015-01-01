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श्मशान घाट के रास्ता रोका:श्मशान का रास्ता नहीं होने से ढाई घंटे रुकी शव यात्रा, पुलिस ने कच्चे रास्ते से भिजवाया

बहरोड़32 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
  • श्मशान घाट के लिए खेत से रास्ता निकाल कर जमीन दान में दी, वापस दीवार लगा रास्ता रोका

हरियाणा बॉर्डर के गांव भगवाड़ी में गुरुवार को श्मशान घाट के रास्ते पर रोक लगाने से बुजुर्ग महिला की शव यात्रा करीब ढाई घंटे रुकी रही। व्यक्ति विशेष लोगों द्वारा निजी खेत से रास्ता नहीं निकालने की जिद करने पर पुलिस प्रशासन अधिकारियों ने पड़ोस के कच्चे रास्ते से अंतिम यात्रा को रवाना किया।

व्यक्ति विशेष द्वारा करीब डेढ़ साल पहले श्मशान घाट के लिए खेत से रास्ता निकाल कर जमीन दान में दी थी। लेकिन दान की जमीन पर वापस दीवार लगाकर रास्ता रोक दिया। जिससे ग्रामीणों को शव यात्रा निकालने में मुश्किलें बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार श्मशान घाट के रास्ते पर रोक लगाने की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। जहां रास्ता रोक रहे परिवार के साथ समझाइश की गई। लेकिन अधिकारियों की समझाइश के काफी प्रयास करने के बावजूद भी जब नहीं माने तो नायब तहसीलदार और पुलिस ने रास्ते में लगी हुई कच्ची ईंटों को हटाया और शव यात्रा को श्मशान घाट तक पहुंचाया। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अंतिम संस्कार किया।

नायब तहसीलदार अशोक शर्मा ने बताया कि गांव भगवाड़ी में करीब 90 वर्षीय शरबती देवी की मृत्यु हो गई थी। जिसे उसके परिजन अंतिम यात्रा निकालकर श्मशान घाट ले जा रहे थे। लेकिन रास्ते में व्यक्ति विशेष के द्वारा निजी रास्ता होने से रोक लगा दी। जिससे शोक संतप्त परिजनों ने रास्ता खोलने का काफी प्रयास किया। लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी।

जिसकी सूचना एसडीएम संतोष मीणा को दी गई। एसडीएम ने नायब तहसीलदार को पुलिस जाब्ते के साथ भेजा। बहरोड़ पुलिस थाने का जाब्ता और नायब तहसीलदार पटवारी के साथ मौके पर पहुंचे। जहां उन्होंने रास्ता रोक रहे रामकरण यादव के परिवार से काफी समझाइश की। लेकिन वह नहीं माने तो नायब तहसीलदार ने अपने स्वयं के हाथों से रास्ते में लगी हुई ईंटों को हटाया और पुलिस को हटाने के निर्देश दिए। यहां से ईंट हटाने के बाद शव यात्रा निकाली गई और अंतिम संस्कार हुआ।

ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के बाद से ही श्मशान घाट को जाने का कोई रास्ता नहीं था। करीब डेढ़ साल पहले गांव के युवा एकत्र हुए और उन्होंने बुजुर्ग और ग्रामीणों को मनाया। जहां रामकरण यादव के मकान से लेकर श्मशान घाट तक लगने वाले खेतों के बीच में रास्ता निकाला गया।

जिन किसानों के खेत इस रास्ते के आसपास आते हैं, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ही श्मशान घाट को जाने के लिए रास्ता निकालने के लिए जमीन दान कर दी थी। ग्रामीणों की मांग पर रामकरण यादव ने भी अपनी स्वेच्छा से मकान के अंदर पशु चारा भरने के लिए बने हुए एक कमरे को तोड़ दिया और रास्ता निकालने में अपनी अहम भूमिका निभाई।

लेकिन कुछ महीने बाद ही रामकरण यादव ने दान की गई जगह पर पक्की दीवार कर रास्ता बंद कर दिया। जबकि खेतों में बना हुआ ग्रेवल रास्ता यथावत है। ऐसे में शव यात्रा ले जाना परिजनों के लिए मुश्किल था। हालांकि मृतका के शव यात्रा निकालने में प्रशासन ने अपनी भूमिका निभाई और शव को श्मशान घाट तक पहुंचाया। जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया।

गांव भगवाड़ी में मेघवाल परिवार की करीब 90 साल की बुजुर्ग महिला की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। जिसकी अंतिम यात्रा को निकालने में एक परिवार व्यवधान डाल रहा था। जिससे समझाइश के काफी प्रयास किए। लेकिन जब नहीं माने तो ईंटों को हटाकर शव यात्रा निकलवाई। वैसे भी शव यात्रा को निकालने में व्यवधान नहीं डालना चाहिए।
-अशोक शर्मा, नायब तहसीलदार, बहरोड़

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