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मौसम:जिले में बहराेड़ सबसे ठंडा, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री, खेतों में जमने लगी ओस

अलवर32 मिनट पहले
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गुरुवार काे न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के साथ जिले में बहराेड़ सबसे ठंडा रहा। पिछले दिन की तुलना में गुरुवार काे बहराेड़ के अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।

अलवर शहर के अधिकतम तापमान में पिछले दिन की तुलना में एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की वृद्धि हुई। गुरुवार काे शहर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा।

भिवाड़ी में पिछले दिन की तुलना में न्यूनतम तापमान में दाे डिग्री की बढ़ोतरी हाेने के साथ यह 4 डिग्री पर पहुंच गया। सर्दी बढ़ने के साथ ही जिले में पेड़ के पत्ताें और फसलाें पर ओस की बूंदें जमने लगी हैं।

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