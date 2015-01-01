पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:डिप्रेशन की शिकार वृद्धा संदिग्ध हालत में 150 फुट गहरे कुएं में गिरी, माैत हुई

अलवर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने दाे घंटे में निकाला शव

शहर में बर्फखाना राेड स्थित मोहल्ला प्रतापबास की छतरी वाली गली में शनिवार दाेपहर करीब 3 बजे 65 वर्षीय महिला कैलाशी सैनी की संदिग्ध हालत में कुएं में गिरने से माैत हाे गई। वह काफी समय से डिप्रेशन में थी। घटना का पता चलने पर परिजनाें ने पुलिस काे सूचना दी।

काेतवाली थानाधिकारी राजेश शर्मा व सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस टीम व माेहल्ले के लाेगाें के सहयोग से दाे घंटे की मशक्कत के बाद करीब 150 फुट गहरे कुएं से वृद्धा का शव रस्सियाें से बांधकर बाहर निकाला गया। पुलिस काे अभी यह पता नहीं चला है कि महिला ने कुएं कूदकर में आत्महत्या की या यह हादसा था। मृतका के बेटे संतोष सैनी पुत्र गोरधन सैनी ने बताया कि उसकी मां कैलाशी देवी काफी समय से डिप्रेशन की शिकार थी। जयपुर व अलवर में इलाज कराने के बाद भी वह ठीक नहीं हुई।

संताेष ने बताया कि उसकी मां दाेपहर करीब 3 बजे घर से बिना बताए चली गई। इस दाैरान वह घर पर ही रंग-पेंट कर रहा था। शाम करीब 4 बजे तक मां वापस घर नहीं लाैटी ताे उसने मोहल्ले व आसपास इलाके में उसकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। लाेगाें से पूछताछ करने पर पता चला कि कुछ देर पहले उसकी मां कुएं के पास बैठी थी।

लाेगाें ने टॉर्च की राेशनी से कुएं में देखा ताे अंदर महिला पड़ी दिख्राई दी। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस काे दी। थानाधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में महिला की माैत कुएं में गिरने से हुई है। यह अभी पता नहीं चला कि उसने आत्महत्या की या एक्सीडेंटल माैत है। अभी इस संबंध में किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। रविवार काे शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वृद्धा के एक बेटा व दाे बेटियां हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें