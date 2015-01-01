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कार्रवाई:222 दूधियों व वाहनों से 90650 लीटर दूध की जांच, 20 लीटर दूध नष्ट कराया

अलवर4 घंटे पहले
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  • 8 स्थानों पर लगाई ऑनस्पॉट दूध जांच के लिए टीमें, 7 सैंपल भी लिए

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत शनिवार को शहर में 8 स्थानों पर ऑन स्पॉट दूध की जांच की गई। अाठ टीमों ने 222 दूधियों व वाहनों में आए 90 हजार 650 लीटर दूध की जांच की तो किसी में भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मिलावट नहीं मिली।

सीएमएचओ डॉ. ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि दीपावली के त्योहार से पहले दूध में मिलावट रोकने के लिए शहर में 8 अलग-अलग स्थानों पर ऑनस्पॉट दूध की जांच के लिए टीम लगाई गईँ। इन टीमों ने मार्ग से गुजरने वाले दूधियों को रोककर दूध की ऑनस्पॉट जांच की, लेकिन किसी भी सैंपल में मिलावट नहीं पाई गई।

अभियान के दौरान निरीक्षण में खराब मिले 20 लीटर दूध को मौके पर नष्ट कराया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दूध के 7 सैंपल लिए, जिनकी खाद्य प्रयोगशाला में जांच की जाएगी। इन सभी टीमों की ओर से दीपावली तक दूध की जांच की जाएगी। अभियान में जिला प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और सरस डेयरी की ओर से दूध में मिलावट की जांच की गई।

टीमों ने यहां पर की दूध की जांच
टीमों ने प्रतापबंध पर 17 दूधियों के 1580 लीटर दूध, सामोला चौक पर 38 दूधियों के 10300 लीटर दूध, बहरोड़ रोड़ तिराहा पर 25 दूधियों के 9250 लीटर दूध, रामगढ़ रोड सूर्य नगर मोड़ पर 32 दूधियों के 11560 लीटर दूध, ढाईपैडी पर 17 दूधियों के 4500 लीटर दूध, लॉर्ड्स सिटी होम तिराहा पर 15 दूधियों के 1050 लीटर दूध, भूगोर तिराहे पर 47 दूधियों के 42 हजार 400 लीटर दूध और टेल्को चौराहा पर 31 दूधियों के 10 हजार 210 लीटर दूध की जांच की गई।

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