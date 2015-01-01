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सेवा:औषधालय समिति ने पिलाया काढ़ा

अलवर4 घंटे पहले
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श्री पद्मप्रभु जैन औषधालय समिति मेहताब सिंह का नौहरा की ओर से कोरोना संक्रमण व मौसमी बीमारियों से बचाव व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काशीराम चौराहे पर शनिवार को आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया गया। औषधालय समिति के मंत्री पार्श्व कुमार जैन ने बताया कि संस्थान की ओर से काढ़े व मास्क का निशुल्क वितरण किया गया।

संस्थान के अध्यक्ष हरिओम जैन ने बताया कि तुलसी, कालीमिर्च, गिलोय, दालचीनी, हल्दी, मुनक्का, सोंठ आदि औषधियों से बना काढ़ा लोगों को लगातार पिलाया जा रहा है। काढ़े के पुण्यार्जक जगदीश चंद व भागचंद जैन रहे। इस मौके पर राजेन्द्र जैन, देवेंद्र जैन, अजीत जैन, राकेश जैन आदि मौजूद रहे।

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