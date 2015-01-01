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आक्रोश:10 ब्लॉकों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

अलवर3 घंटे पहले
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डिप्टी सीएमएचओ डॉ. केके मीणा ने 10 ब्लॉकों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति कम रहने पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र सुधार के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंस में डॉ. मीणा ने बताया कि तिजारा, बहरोड़, किशनगढ़बास, थानागाजी व कोटकासिम ब्लॉक में नसबंदी के केस कम हुए हैं, जबकि तिजारा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, खेड़ली व शाहजहांपुर में अंतरा के केस कम हुए हैं। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और शीघ्र लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करते हुए परिवार नियोजन सेवाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया।

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