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अलवर:शहर में 12 कार्टन पटाखे जप्त किए गए, दुकान में पीछे छिपा कर हो रही थी बिक्री

अलवर8 मिनट पहले
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दुकानदार के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
  • इससे पहले भी अलवर शहर में दो-तीन जगह से पटाखे जप्त किए जा चुके

अलवर शहर कोतवाली क्षेत्र में दीपावली से एक दिन पहले शुक्रवार को 12 कार्टन पटाखे जप्त किए गए। शहर कोतवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद में आटे वाली गली में दुकान का मौका देखने पहुंचे। पुलिस को देखते ही दुकानदार ने दुकान बढ़ाने का प्रयास किया। इसी बीच दुकान के पीछे के हिस्से में रखें पटाखे जप्त किए।

कोतवाल ने बताया कि दुकानदार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई है। फिलहाल दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाल ने बताया कि इससे पहले भी अलवर शहर में दो-तीन जगह से पटाखे जप्त किए जा चुके हैं। जबकि पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। न पटाखे बेचे जा सकते न चलाने की छूट है।

प्रदूषण की चपेट में अलवर
वहीं, अलवर जिला पहले ही प्रदूषण की चपेट में है। अलवर जिले के भिवाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के आसपास जा चुका है। अब दीपावली के दिन पटाखे चलाए गए तो यह इंडेक्स और बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जिससे निश्चित रूप से जिले में कई तरह के मरीजों की मुश्किलें बढ़ने लग जाएगी।

कोरोना संक्रमित की मुश्किलें

इस समय कोरोना का कहर भी अलवर में जारी है। कोरोना संक्रमित हो चुके बुजुर्ग लोगों के फेफड़े पहले से कम काम करने लगे हैं। यदि हवा में और ज्यादा धुआं हुआ तो निश्चित रूप से उनकी तकलीफ और बढ़ जाएगी।

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