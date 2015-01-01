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जांच:निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने सीएम से कहा-समुदाय में एंटी बॉडी टेस्ट शुरू करें

अलवर3 घंटे पहले
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  • गहलोत ने दो निजी अस्पताल के डॉक्टरों से की बात

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कोरोना को लेकर निजी अस्पतालों के डॉक्टरों से चर्चा की। गहलाेत ने निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बैड संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। सोलंकी हॉस्पिटल के डॉ. विक्रांत सोलंकी ने सीएम से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार समुदाय में कोविड मरीजों का पता लगाने के लिए एंटी बॉडी जांच शुरू करे क्योंकि जनता को पता ही नहीं है कि वे पॉजिटिव आने के बाद स्वस्थ भी हो गए।

ऐसे लोगों का प्लाज्मा क्लब बनाया जा सकता है, जो गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा दान कर सकते हैं। ये लोग फिर संक्रमित नहीं हों, इसके लिए अधिक सावधानी भी बरत सकेंगे। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना इलाज कराने के साथ कोरोना जांच की सुविधा भी शुरू करें क्योंकि जो लोग पैसा देकर घरों पर ही सैंपल देकर जांच कराना चाहते हैं, उन्हें इससे सुविधा मिलेगी और कोरोना संक्रमित का जल्द पता लग सकेगा।

इससे सरकार की जांच का भार भी कम होगा। काफी संख्या में किडनी, हार्ट व कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों के मरीज भी हैं, जो संक्रमण के कारण सरकारी अस्पताल में जांच कराने से बचते हैं। ऐसे मरीजों शुल्क देकर निजी लैब या अस्पतालों को घर से सैंपल देकर जांच करा सकते हैं।

एचआरसीटी में संक्रमित मिले मरीजों की आरटीपीसीआर जांच निगेटिव आने पर वे अपने को संक्रमण मुक्त समझ लेते हैं और समुदाय में संक्रमण फैलाते रहते हैं, जबकि वे संक्रमित होते हैं। ऐसे मरीजों को पॉजिटिव मानकर इलाज करना चाहिए। इस दौरान सानिया हॉस्पिटल के डॉ. सुनील गुप्ता ने भी मुख्यमंत्री से चर्चा की।

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