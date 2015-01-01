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हादसा:डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की माैत, पति, पुत्रवधू और पाेता घायल

अलवर3 घंटे पहले
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शहर में हनुमान सर्किल-रामगढ़ मार्ग पर सूर्य नगर माेड़ के पास गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ बजे डंपर चालक ने बाइक काे टक्कर मार दी। इस हादसे में डंपर के पहिए के नीचे अाने से 53 वर्षीय महिला संता सैनी कुचल गई। डंपर चालक उसे काफी दूर तक घसीट ले गया। इससे उसकी माैत हाे गई और चिथड़े उड़ गए।

हादसे में उसका पति 55 वर्षीय सूरजसिंह सैनी और 30 साल की पुत्रवधू कविता सहित 2 साल का पाेता धीरज गंभीर घायल हाे गया। इनमें कविता की हालत नाजुक है। रामगढ़ के अलावड़ा गांव के रहने वाले इस परिवार के चाराें लाेग एक बाइक पर सवार थे। सूचना पर एनईबी थाना पुलिस माैके पर पहुंची और घायलों काे सामान्य अस्पताल भिजवाया।

वहीं, मृतक महिला के क्षतविक्षत शव काे अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। हादसे में घायल अलावड़ा निवासी सूरजसिंह पुत्र कुंदन लाल सैनी ने बताया कि उसकी पत्नी संता कई दिनाें से बीमार थी। वह उसे अलवर के सामान्य अस्पताल में डॉक्टर काे दिखाने लाया था। उसके साथ पुत्रवधू कविता और दाे साल का पाेता धीरज भी गांव से बाइक पर आए थे।

अलवर में डाॅक्टर काे दिखाने के बाद वह पत्नी संता, पुत्रवधू कविता काे बाइक पर बैठाकर वापस गांव जा रहा था। पुत्रवधू की गाेद में उसका दाे साल का बेटा भी था। रास्ते में सूर्य नगर माेड़ के पास पीछे से तेज गति से आए डंपर चालक ने उनकी बाइक काे टक्कर मार दी।

इससे बाइक पर सवार सूरज और उसका पाेता उछलकर दूर जा गिरे जबकि पत्नी व पुत्रवधू डंपर की ओर गिरी। इस दाैरान संता डंपर के पहिए के नीचे आकर कुचल गई। डंपर चालक उसे दूर तक घसीटते हुए ले गया। डंपर की चपेट में आने से कविता का एक पैर फ्रैक्चर हाे गया और उसके शरीर में कई जगह गंभीर चाेटें आई।

दाे साल के बच्चे धीरज की नाक व मुंह तथा सूरजसिंह के शरीर पर हल्की चाेटें लगी हैं। थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे के बाद चालक डंपर काे माैके पर छाेड़कर भाग गया। पुलिस ने डंपर काे ज़ब्त कर लिया। अभी इस संबंध में किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। मृतका संता सैनी के 5 संतान हैं।

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