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कार्रवाई:बिजली निगम के ठेकेदार ने घर में छिपा रखा थे 15 लाख रुपए के सरकारी उपकरण, जब्त

बानसूर2 घंटे पहले
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बानसूर. ठेकेदार के घर से बिजली उपकरण जब्त कर ले जाता वाहन। - Dainik Bhaskar
बानसूर. ठेकेदार के घर से बिजली उपकरण जब्त कर ले जाता वाहन।
  • जयपुर डिस्कॉम के एएसपी के नेतृत्व में अलवर, जयपुर और बानसूर के विजिलेंस थानों ने मारा छापा

जयपुर विद्युत वितरण निगम की टीम ने बानसूर में बिजली निगम के एक ठेकेदार के घर से करीब 15 लाख रुपए के सरकारी उपकरण जब्त किए हैं। ठेकेदार के घर बिजली भी चोरी कर उपयोग ली जा रही थी। निगम की टीम ने वीसीआर भर मौके पर ही 1.34 लाख रुपए जुर्माना जमा किया।

सरकारी सामान की चोरी की शिकायत पर बिजली निगम के जयपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कई बिजली थानों की टीम ने करीब 4 घंटे तक कार्रवाई की। जयपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता राजेंद्र मेहर ने बताया कि बुधवार को क्षेत्र के ग्राम कानूगोवाली स्वामीयान होलावास निवासी विद्युत ठेकेदार हरद्वारी स्वामी के घर पर छापा मारा गया। उसके बारे में ग्रामीणों से शिकायत मिली थी कि ठेकेदार ने लाखों का सरकारी सामान चोरी कर अपने घर में रखा हुआ है।

इसके बाद जयपुर डिस्कॉम के एएसपी दिलीप सैनी, अधिशासी अभियंता विजिलेंस जयपुर लोकेश जैन, विजिलेंस थाना बहरोड, अलवर, जयपुर ग्रामीण व जयपुर सिटी की टीमें करीब 12 बजे ठेकेदार के घर पहुंची। ठेकेदार के घर 8 ड्रम रिपीट वायर, 2 ड्रम आर्मर्ड केबल व वी क्रॉस सहित लगभग 15 लाख रुपए के उपकरण बरामद हुए। सामान को लेकर ठेकेदार के पास कोई अधिकार पत्र नहीं था। सामान कहां से आया इसके बारे में भी वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद सामान को जब्त कर लिया गया। यह सामान बहरोड उप भंडार में रखवाया जाएगा।

वाहनों का काफिला देख गांव में खलबली
डिस्कॉम के अलवर, बानसूर, जयपुर सिटी व ग्रामीण क्षेत्र की टीमें करीब एक दर्जन वाहनों में पहुंची तो गांव में खलबली मच गई। टीम ने घर में बिजली के मीटर और केबल की जांच की तो पता चला कि ठेकेदार अपने घर पर बिजली की चोरी भी कर रहा था। विजिलेंस टीम ने मौके पर ही वीसीआर भरी। इस पर ठेकेदार ने मौके पर ही 1.34 लाख रुपए जमा करा दिए।

जयपुर क्षेत्र में लेता था बिजली निगम के ठेके
जयपुर डिस्कॉम के एएसपी ने बताया कि ठेकेदार जयपुर डिवीजन में बिजली की लाईन आदि के कार्य लेता था। फिलहाल उसके पास कोई ठेका बकाया नहीं है। इसके बावजूद उसके पास सरकारी सप्लाई के उपकरण मिले हैं। मुख्यालय पर उच्च स्तर पर ठेकेदार की शिकायत हुई थी। इसके बाद छापेमार कार्रवाई की गई। ठेकेदार के कराए कामकाज की जांच भी की जा सके। गौरतलब है कि छापेमारी कार्रवाई की जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी गई थी। स्थानीय टीमों को भी एेन वक्त पर सूचना दी गई। ठेकेदार के कराए कार्यों में बड़ी धांधली भी उजागर होने की संभावना है।

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