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  • Every Month You Have To Pay 15 Paise Per Unit Along With Electricity Bill, Yet Road Lights Deteriorate In Many Places

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शहर की सरकार का एक साल:हर महीने बिजली बिल के साथ देना पड़ता है 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से शुल्क, फिर भी कई जगह रोड लाइट खराब

अलवर3 घंटे पहले
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  • सालभर में रोडलाइट व्यवस्था को ठीक नहीं करा पाए, ज्यादातर जगह दिन में चालू तो रात को बंद रहती हैं
  • सात वार्ड ऐसे जहां आधे क्षेत्र में ही राेड लाइट

राेड लाइट का शुल्क हर उस परिवार से वसूला जाता है, जिसके यहां बिजली का कनेक्शन है। उसे बिजली का बिल जमा करते समय 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से रोड लाइट का भी शुल्क देना पड़ता है। इसके बावजूद शहर के अधिकतर क्षेत्रों में रोड लाइट अक्सर खराब रहती हैं। कुछ जगह दिन में रोड लाइट चालू रहती हैं, लेकिन रात को बंद हो जाती हैं।

ऐसे में कॉलोनियां और सड़कें अंधेरे में डूबी रहती हैं। जिसकी वजह से कभी कोई हादसा हो जाता है तो कभी कोई वारदात। एक साल पहले जब नगर परिषद के चुनाव हुए थे, तब पार्षद का चुनाव लड़ रहे लगभग सभी प्रत्याशियों ने रोड लाइट व्यवस्था को ठीक कराने का वादा किया था।

सभापति की कुर्सी संभालने के बाद बीना गुप्ता ने भी ऐसा ही वादा किया था, लेकिन पूरा एक साल गुजर जाने के बाद भी व्यवस्था में किसी तरह का सुधार नहीं हुआ। रोड लाइट खराब होने पर लोग नगर परिषद में शिकायत करते हैं तो उसकी सुनवाई नहीं होती। पार्षद से शिकायत करो तो वे अपनी मजबूरियां गिनाने लगते हैं।

नगर परिषद ने रोड लाइट व्यवस्था को संभालने का ठेका जिस कंपनी को दिया हुआ है, वह ठीक से काम नहीं कर रही। इसके बावजूद इस कंपनी पर कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। उधर, ठेका कंपनी के संचालक कहते हैं कि उन्हें भुगतान नहीं मिलता, इसलिए दिक्कत रहती है। त्याेहार व बारिश के माैसम में भी शहर के अधिकतर इलाकों में राेड लाइटें बंद रही। शहर में सात वार्ड तो एेसे हैं, जहां के अाधे क्षेत्र में ही राेड लाइट है बाकि जगह अंधेरा रहता है।

राेड लाइट का ठेका लेने वाली कंपनी के नप पर 8 कराेड़ रुपए बकाया
शहर की सड़कों पर एलईडी लाइटें लगाने वाली ठेका कंपनी ईईसीएल का काम ठीक नहीं रहा है। राेडलाइटाें के कारण शहर में आमजन के बीच नगर परिषद की छवि लगातार बिगड़ी, क्याेंकि ठेका कंपनी की अाेर राेड लाइट ठीक करने का काम ठीक से नहीं किया गया।

राेडलाइट ठीक करने के लिए कम से कम सात टीमाें की जरूरत है, लेकिन पिछले 11 महीने में एक-दाे महीने में ही चार टीम रही। कई बार एक या दो टीमों से काम चलाना पड़ा। नगर परिषद के अधिकारियाें की बाताें काे भी ठेका कंपनी के अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते।

राेड लाइट का ठेका लेने वाली कंपनी का 8 कराेड़ का बकाया नगर परिषद पर चल रहा है। नागरिकों से बिजली के बिल में हर महीने राेडलाइट के नाम पर वसूली की जाती रही, लेकिन राेड लाइट ठीक करने वाली कंपनी काे भुगतान नहीं मिला। ठेका कंपनी ने कई बार काम बंद रखा, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए। हालांकि भुगतान प्रक्रिया उच्च स्तर पर की जाती है। नगर परिषद भुगतान कराने में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई।

60 हजार राेड लाइटाें काे ठीक करने का दावा
नगर परिषद के अधिकारी दावा करते हैं कि एक साल में 60 हजार राेड लाइटाें काे ठीक कराया गया। पांच हजार राेड लाइट बदली गई अाैर 900 से अधिक नई लाइटें लगाई गई। दावा है कि 10 हजार से अधिकर रोड लाइटाें को दीपावली के माैके पर यानि नवंबर में ठीक किया गया। 50 हजार लाइट 11 महीने में ठीक कराई गई। शहर में करीब 30 हजार राेडलाइट हैं। हकीकत यह है कि 30 दिन से अधिक शहर में काेई राेड लाइट ठीक नहीं रहती है। अक्टूबर में शहर के 65 वार्डाेंं में 10 हजार लाइटें तक खराब थीं।

एक्सपर्ट व्यू : सफाई की तरह रोड लाइट व्यवस्था को भी अलग जोन में बांटना होगा
राेड लाइट व्यवस्था इसलिए बदहाल है क्योंकि गाइड लाइन के अनुसार काम नहीं हो रहा। राेड लाइट की संख्या के हिसाब से इनकी देखरेख व मरम्मत के लिए पर्याप्त टीमें हाेनी चाहिए। हर टीम में चार कर्मचारी हाेने चाहिए। शहर काे चार जाेन में बांट कर राेड लाइट ठीक करने की व्यवस्था करनी चाहिए। सभी टीमाें के पास वाहन भी हाेने चाहिए।

ऐसी व्यवस्था जब तक नहीं हाेती, तब तक परेशानी दूर होना मुश्किल है। राेड लाइट खराब हाेने पर नागरिकाें काे परेशानी हाेती है। यह परेशानी उस समय और ज्यादा हाेती है जब शिकायत करने के बाद राेड लाइट कई दिनाें तक ठीक नहीं हाे। ऐसा होने पर नागरिकों का नगर परिषद की व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है। नगर परिषद राेड लाइट ठीक कराने की दिशा में बेहतर कदम उठाने होंगे। ठेका कंपनी भी इस दिशा में मुस्तैदी से काम करे तभी यह व्यवस्था साल भर ठीक रह सकती है।
- रमेश भार्गव, (जयपुर डिस्काॅम में पूर्व एक्सईएन, कुछ समय नगर परिषद की राेडलाइट शाखा के प्रभारी भी रहे)

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