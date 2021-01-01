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शादी के दो माह बाद ही नवविवाहिता की मौत:पिता बोला दहेज में स्कॉर्पियो कार दी, परिवार फॉरच्यूनर के लिए दबाव बनाता रहा, हत्या का आरोप

अलवरएक घंटा पहले
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नवविवाहिता के पिहर पक्ष से आए ग्रामीण अस्पताल में धरने पर बैठे हुए। - Dainik Bhaskar
नवविवाहिता के पिहर पक्ष से आए ग्रामीण अस्पताल में धरने पर बैठे हुए।
  • गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए

शादी के दो माह बाद ही अम्बेडकर नगर में बुधवार को नवविवाहिता मौत हो गई। अगले दिन गुरुवार सुबह लड़की के पिहर पक्ष से सैकड़ों लोग जिला अस्पताल पहुंच गए। जहां मृतका का पोस्टमार्टम किया गया। लड़की के माता-पिता ने कहा कि दहेज के लालची ससुराल वालों ने लड़की की हत्या कर शव को पंखे से लटका दिया। जबकि उसके शरीर पर मारपीट के निशान भी हैं। पिहर पक्ष के लोगों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण हत्या के आराेपियो की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए।

पिता ने कहा कि दो महीने पहले ही बेटी की शादी में स्कॉर्पियों कार दहेज में दी थी। लेकिन, अम्बेडकर नगर निवासी उसका पति प्रदीप व उसके परिवार के अन्य लोग फॉच्र्यूनर कार का दबाव बनाते रहे। इसी तरह शादी में करीब 12 तोला सोना दिया गया। जिसे भी कम बताकर बेटी से मारपीट कर अत्याचार करते रहे। अब दामाद सहित परिवार के अन्य लोगों ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम कराने भी ससुराल पक्ष से कोई नहीं आया।

जिला अस्पताल में ही रिपोर्ट लिखते पुलिसकर्मी।
जिला अस्पताल में ही रिपोर्ट लिखते पुलिसकर्मी।

पुलिस तुरंत गिरफ्तार करे
नवविवाहिता का पिहर अलवर शहर से करीब 80 किमी दूर कोटपूतली के पास सांगटेड़ा गांव है। गुरुवार सुबह पिहर से बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला अस्पताल आ गए। उनका कहना है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है।

दो महीने पहले ही शादी
मृतका के पिता भूपेन्द्र ने बताया कि 25 नवम्बर 2020 को ही बेटी की शादी की थी। क्षमता से ज्यादा दहेज भी दिया। इसके बावजूद भी बेटी को तंग करते रहे। बुधवार को शाम करीब चार बजे बेटी के ससुराल से यह फोन आया कि आपकी बेटी मर गई है। उसे ले जाओ। शाम को करीब साढ़े सात बजे हम अस्पताल पहुंचे। यहां आने के बाद बेटी के शव को देखा तो उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच कर रहे हैं। दहेज का मामला दर्ज कर लिया है।

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