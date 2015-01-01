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सर्तकता:दीपावली पर शहर में चार जगह खड़े रहेंगे दमकल वाहन

अलवर2 घंटे पहले
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दीपावली पर आग लगने की घटनाओं की आशंका काे देखते हुए नगर परिषद के दमकल वाहन होपसर्कस, नगर परिषद, क्रॉस पाइन्ट मॉल व भवानी तोप पर ड्यूटी पर उपलब्ध रहेंगे। नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि भवानी तोप फायर स्टेशन नंबर 0144-2701264, बुध विहार फायर स्टेशन नंबर 0144-2731022 एवं सहायक अग्निशमन अधिकारी के मोबाइल नंबर 7891883520 है। आपदा के दाैरान मदद के लिए इन नंबरों पर फोन किया जा सकता है।

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