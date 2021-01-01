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दुनिया के सबसे बड़े चमगादड़ों में से एक:सरिस्का के जंगल में नजर आई फ्लाइंग फॉक्स, ये गंध की अपनी गहरी भावना के साथ संसाधनों का पता लगाते हैं

अलवरएक घंटा पहले
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फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़। फोटो-हिमांशु शर्मा - Dainik Bhaskar
फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़। फोटो-हिमांशु शर्मा

यह है चमगादड़ की एक स्पीशीज जो सरिस्का के जंगलों में देखी जा सकती है। इसे फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ कहा जाता है जो बहुत ही मुश्किल से दिखाई पड़ते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े चमगादड़ों में से हैं। वे आम तौर पर फल चमगादड़ या फ्लाइंग लोमड़ियों के रूप में जाने जाते हैं, अन्य बोलचाल के नामों के बीच।

वे दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका और भारतीय और प्रशांत महासागरों में कुछ महासागरीय द्वीपों में रहते हैं। फ्लाइंग फॉक्स फल और अन्य पौधे पदार्थ खाते हैं। वे गंध की अपनी गहरी भावना के साथ संसाधनों का पता लगाते हैं। वे उत्सुक दृष्टि से नेविगेट करते हैं, क्योंकि वे इकोलोकेट नहीं कर सकते हैं। उनके पास लंबे जीवन काल और कम प्रजनन वाले आउटपुट हैं, अधिकांश प्रजातियां प्रति वर्ष केवल एक संतान पैदा करती हैं। छह उड़ने वाली लोमड़ी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। सरिस्का में यह प्रजाती बची हुई है।

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