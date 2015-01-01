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मंडी में 42 हजार कट्टे प्याज आया:इस सीजन में पहली बार हुई इतनी आवक, थोक भाव 35 से 45 रुपए प्रति किलाे रहे, कई बार लगा जाम

अलवर3 घंटे पहले
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  • शनिवार को अवकाश इसलिए बढ़ गई मंडी में प्याज की

प्याज मंडी में शनिवार के साप्ताहिक अवकाश काे देखते हुए एक दिन पहले शुक्रवार काे 42 हजार कट्टे प्याज की आवक हुई। एक कट्टे में करीब 60 किलाे प्याज हाेती है। भाव 35 से 45 रुपए के बीच रहा। इतनी अधिक प्याज की आवक हाेने और इसे जिले से बाहर ले जाने वाले वाहनाें की भीड़ के कारण प्याज व सब्जी मंडी सहित अग्रसेन सर्किल और मंडी माेड की सड़काें पर जाम की स्थिति बनी रही।

व्यापारियाें का कहना है कि मंडी में प्याज की अधिक आवक हाेने से वाहनाें की संख्या अधिक रही। साथ में राेड पर यातायात व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी नहीं हाेने से रास्ते जाम हुए। प्याज लाने व ले जाने वाले वाहनाें सहित राहगीराें काे भी परेशानी हुई। सुबह 8 से 10 बजे तक लाेगाें काे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा प्याज और सब्जी मंडी के राेड पर लगी फुटकर दुकानाें के कारण भी अव्यवस्था हाे रही है। इनसे वाहनाें के आवागमन में परेशानी हाे रही है।

प्याज मंडी में शनिवार के साप्ताहिक अवकाश काे देखते हुए एक दिन पहले शुक्रवार काे 42 हजार कट्टे प्याज की आवक हुई। एक कट्टे में करीब 60 किलाे प्याज हाेती है। भाव 35 से 45 रुपए के बीच रहा। इतनी अधिक प्याज की आवक हाेने और इसे जिले से बाहर ले जाने वाले वाहनाें की भीड़ के कारण प्याज व सब्जी मंडी सहित अग्रसेन सर्किल और मंडी माेड की सड़काें पर जाम की स्थिति बनी रही।

व्यापारियाें का कहना है कि मंडी में प्याज की अधिक आवक हाेने से वाहनाें की संख्या अधिक रही। साथ में राेड पर यातायात व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी नहीं हाेने से रास्ते जाम हुए। प्याज लाने व ले जाने वाले वाहनाें सहित राहगीराें काे भी परेशानी हुई। सुबह 8 से 10 बजे तक लाेगाें काे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा प्याज और सब्जी मंडी के राेड पर लगी फुटकर दुकानाें के कारण भी अव्यवस्था हाे रही है। इनसे वाहनाें के आवागमन में परेशानी हाे रही है।

मंडी में प्याज की अधिक आवक का सीजन शुरू
फल एवं सब्जी मंडी आढ़ती यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र छाबड़ा और प्याज के थाेक व्यापारी पप्पू भाई ने बताया कि मंडी में प्याज की अधिक आवक का सीजन शुरू हाे गया है। मंडी सचिव माेहन लाल जाट ने बताया कि प्याज मंडी में शनिवार का साप्ताहिक अवकाश हाेने के कारण शुक्रवार काे किसान ज्यादा माल लाए।

प्याज की अधिक आवक का सीजन शुरू हाे गया है। मंडी में शुक्रवार काे इस सीजन में पहली बार इतना अधिक प्याज आया। हमने व्यवस्थाएं की है कि चाैपहिया वाहनाें काे मंडी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्याज लेने वाले वाहनाें का समय भी निर्धारित किया है। शुक्रवार काे वाहनाें की संख्या अधिक हाेने के कारण जाम की स्थिति बनी। हमने इसके बाद पुलिस काे सूचना देकर व्यवस्था कराई। प्याज की आवक के कारण लाेगाें काे हाे रही परेशानी काे देखते हुए एसपी व एनईबी थाना प्रभारी काे पत्र लिखा है।

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