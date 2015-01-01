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सेवा:शिविर में थैलीसीमिया सहित रक्त विकारों के 50 मरीजों को दिया निशुल्क परामर्श

अलवर3 घंटे पहले
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पीडियाट्रिक सोसायटी की ओर से शुक्रवार को गीतानंद शिशु अस्पताल की ओपीडी में निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया। इसमें गुरुग्राम के थैलीसीमिया व कैंसर रोग विशेषज्ञ (शिशु) डॉ. विकास दुआ एवं डॉ. मानसी सचदेवा ने थैलीसीमिया, हीमोफीलिया सहित अन्य रक्तविकारों के 50 शिशु रोगियों को चिकित्सा परामर्श दिया।

यहां पहुंचे कई बच्चों को बोनमैरो ट्रांसप्लांट से थैलीसीमिया बीमारी का इलाज कराने की सलाह भी दी। इस मौके पर शिशु अस्पताल प्रभारी डॉ. सोमदत्त गुप्ता, डॉ. महेश शर्मा, डॉ. संतोष स्वामी आदि मौजूद रहे।

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