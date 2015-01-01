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ठगी:रिटायर्ड सैनिक को सस्ते में सोने के गहने देने का लालच दिया, 4.50 लाख रुपए ठगे

बहरोड़3 घंटे पहले
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  • हरियाणा में 5 किलो घी खरीदने से दोस्ती हुई, बहरोड़ में ठगी कर डाली

हरियाणा के पूर्व सैनिक को सस्ते में सोने के आभूषण खरीदने का लालच देकर ठग 4 लाख 50 हजार रुपए ले गए। पीड़ित नकली आभूषण लेकर थाने पहुंचा। पुलिस ने हरियाणा की घटना बता मामला दर्ज नहीं किया। पांच किलो घी खरीद से शुरू हुई दोस्ती करीब 15 दिन बाद ठगी की वारदात में बदल गई।

महेंद्रगढ़ के खेड़ी निवासी सेवानिवृत कैप्टन कैलाश चंद यादव ने बताया कि उसने महेंद्रगढ़ में सैनिक बिजली की दुकान की हुई है। 10-15 दिन पहले एक युवक आया। जिसने कहा कि अंकल देशी घी दिलवा दो। उसे पांच किलो घी दिलवाने से दोस्ती हो गई। युवक ने खुद को मकान निर्माण श्रमिक बताया। फिर युवक ने कैलाश से कहा कि वह मकान निर्माण का काम करता है।

बीकानेर में मकान खुदाई के दौरान उसे सोने के आभूषण खुदाई में मिले हैं। जिन्हें वह बेचना चाहता है। कैलाश ने आभूषण का एक टुकड़े की सुनार के पास जांच कराई तो खरा सोना निकला। इसके बाद युवक ने उसे बहरोड़ बुलाया। सेवानिवृत कैप्टन बेटे के साथ कुंड रोड़ आ गया। जिसने दुबारा से आभूषण देखें और अपनी तसल्ली करने के लिए दो झालर से टुकड़ा तोड़ लिया।

युवक से आभूषण खरीद करने की सौदेबाजी शुरु हो गई। जिसने 8 लाख रुपयों में मांगे। सौंदा पांच लाख में तय हुई। दोनों के बीच लगातार मोबाइल पर वार्ता होती रही। गुरुवार को तय समय के मुताबिक पीड़ित साढ़े पांच लाख रुपए अपने बेटे के साथ स्कूटी लेकर बहरोड़ पहुंचा। यहां नारनौल रोड पर ठग युवक मिला। जिसने आभूषणों का बैग दिखाया।

युवक ने कहा कि कॉलोनी में मेरे पिताजी खड़े हैं। आप वहां चलाे और रुपए देकर मॉल ले जाना। युवक दोनों बाप-बेटे को लेकर अपने पिता से मिलवाने के लिए पूर्व सांसद डॉ. कर्ण सिंह यादव के मकान के पीछे से निकल एडवोकेट जगतप्रकाश के मकान के पास पहुंचा। जहां उसकी बंद दुकान के बाहर साढ़े चार लाख दे दिए और आभूषण ले लिए। जब दुबारा अच्छी तरह से खोलकर देखा तो नकली दिखाई देने पर घबरा गया। पीड़ित ने पुलिस को रिपोर्ट दी।

पीड़ित कैप्टन के बेटे अरविन्द ने बना लिया वीडियाे

सेवानिवृत कैप्टन के बेटे ने नारनौल रोड पर आशीर्वाद मैरिज होम के पास से लेकर घटना स्थल तक करीब 25 मिनट का वीडियाे पूरा बना लिया। जिसमें ठग युवक और उसका विकलांग पिता दिखाई दे रहे हैं। ठग युवक का चेहरा साफ दिख रहा है।

  • दिनभर पुलिस थाने के चक्कर काट चूका। ठगी यहां हुई है और पुलिस महेंद्रगढ़ में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कह रही है। पहले रिपोर्ट ले ली, जब रिसिविंग मांगी तो उसे भी वापिस कर दिया। थानाधिकारी और एक अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। - कैलाश चंद, पीड़ित
  • महेन्द्रगढ़ में सौदेबाजी हुई थी। मामला हरियाणा के महेंद्रगढ़ का ही बनता है। इस लिए वहीं पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा है। बहरोड में सड़क किनारे रुपए व आभूषण का लेनदेन हुआ है। - विनोद सांखला, थानाधिकारी
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