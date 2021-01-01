पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

योजना:ग्रीनपार्क प्रोजेक्ट में फ्लैट व दुकानों के लिए आवेदकों में भारी उत्साह, अंतिम 4 दिन शेष

अलवर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • अलवर में अपना घर का सपना होगा साकार, आवंटन ड्रा के जरिए होगा

नगर विकास न्यास द्वारा अनुमोदित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सरकार के अनुबंध में निजी विकासकर्ता नमन श्री गोविंदम रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अलवर में ग्रीन पार्क प्रोजेक्ट में 110 ईडब्ल्यूएस फ्लेटस व 18 दुकानों का ड्रा द्वारा आवंटन किया जाएगा।

आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी है और कुछ ही आवेदन शेष हैं। ड्रा यूआईटी के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष निकाला जाएगा। योजना के आवेदन पत्र बीडीआई कार्यालय और जिले के चुनिंदा ई मित्र केंद्राें से प्राप्त किए जा सकते हैं। बीडीआई कार्यालय का पता बीडीआई ग्रीन पार्क, दूसरी मंजिल शारदा टॉवर स्कीम नंबर एक सेठी हॉस्पिटल के सामने अलवर है। योजना में पहले से ही करीब 450 परिवार निवास कर रहे हैं। इस योजना में फ्लेटस की कीमत में खासा डिस्काउंट दिया गया है।

फ्लेटस की कीमत मात्र 6 लाख और दुकान की कीमत मात्र 10 लाख रुपए से शुरू की गई है। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नियमानुसार 2.67 लाख रुपए तक की लोन पर सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है। प्रमुख बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से लोन की सुविधा उपलब्ध है। योजना में रजिस्ट्रेशन व अधिक जानकारी के लिए 7230045672 पर संपर्क किया जा सकता है।

जानिए सब्सिडी का पूरा गणित
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चार विभिन्न ग्रुप में सब्सिडी दी जाती है। पहला इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत 6 प्रतिशत ब्याज में 6 लाख तक के लोन पर सब्सिडी का प्रावधान है। इसमें वे शामिल हो सकते हैं जिनमें परिवार में किसी के नाम कोई मकान नहीं हो और 30 स्क्वायर फीट तक के लिए उन्हें 6 लाख के लोन पर सब्सिडी दी जाएगी। दूसरा 60 स्क्वायर फीट तक के लिए 6 प्रतिशत ब्याज की दर से सब्सिडी का प्रावधान है। इसमें लोअर इनकम ग्रुप को शामिल किया गया है और इसमें 6 लाख परिवार की इनकम तक हो सकती है।

तीसरी एमआईजी 1 ग्रुप में 6 से 12 लाख तक इनकम ग्रुप के लोग शामिल हो सकते हैं और इसमें 100 स्क्वायर फीट तक के मकान पर 4 प्रतिशत ब्याज की दर निर्धारित है। इसमें सब्सिडी 12 लाख तक के लोन पर दी जाती है। चौथा एमआईजी 2 कैटेगरी है। इसमें 160 स्क्वायर फीट तक के लिए ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो 12 से 18 लाख इनकम ग्रुप में आते हैं। इसमें भी 12 लाख तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज की दर से सब्सिडी का प्रावधान है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser