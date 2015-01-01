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सम्मान:राेडवेज के ईमानदार परिचालक होंगे सम्मानित

अलवर4 घंटे पहले
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राेडवेज की ओर से इस बार ईमानदार परिचालकाें काे 26 जनवरी काे मुख्यालय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक डिपाे से ऐसे परिचालकाें की सूची मांगी गई है।

मत्स्य नगर आगार के मुख्य प्रबंधक रामावतार बुनकर ने बताया कि निष्ठा व ईमानदारी से काम करने वाले ऐसे परिचालक जिनके विरुद्ध अभी तक बिना टिकट यात्रा का काेई प्रकरण नहीं हाे, काेई भी जांच विचाराधीन नहीं हाे या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई हाे, उन्हें 26 जनवरी काे राेडवेज मुख्यालय की ओर से प्रशंसापत्र दे सम्मानित किया जाएगा।

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