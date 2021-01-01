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जिले में कोरोना के तीन नए केस, दो भर्ती:अलवर जिले के अस्पताल कोरोना फ्री हो रहे, केवल जिला अस्पताल में दो मरीज भर्ती

अलवर40 मिनट पहले
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जिला अस्पताल का कोरोना टीका केन्द्र। - Dainik Bhaskar
जिला अस्पताल का कोरोना टीका केन्द्र।

जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हुआ है। अब केवल दो ही कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा सोमवार को भी केवल तीन ही नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। अस्पताल में भर्ती दो मरीज भी जल्दी डिस्चार्ज हो सकते हैं। संक्रमण इसी रफ्तार से कम होता रहा तो बहुत जल्दी जिले के अस्पताल कोरोना मरीजों से फ्री हो जाएंगे। आगामी दिनों में जिला अस्पताल में भी कोरोना के केस शून्य हो सकते हैं।

जिले में अब केवल 42 एक्टिव केस

जिले में अब कोरोना के केवल 42 ही एक्टिव केस हैं। जिसमें से 40 मरीज होम आइसोलेशन में है। केवल दो मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ सुनील चौहान ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार इसी तरह कम होती रही तो जल्दी जिला अस्पताल में भी कोरोना के मरीज की संख्या शून्य हो सकती है।

मुण्डावर व राजगढ़ से तीन मरीज पॉजिटिव
जिले की सोमवार की कोरोना रिपोर्ट में मुण्डावर से दो व राजगढ़ से एक कोरोना पॉजिटिव आया है। केवल तीन मरीज ही पूरे जिले में पॉजिटिव आए हैं। हालांकि एक दिन पहले जिले में 10 पॉजिटिव आए थे। इससे 29 जनवरी को जिले में एक भी नया पॉजिटिव नहीं आया था।

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