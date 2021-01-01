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गैंगस्टर पपला के पिता बोले:मैंने सुना है आत्महत्या करने वाले को भगवान के घर भी जगह नहीं मिलती, इसलिए पत्नी, बहू और पौती की खातिर जिंदा हूं, नहीं तो मैं भी मर जाता

अलवरएक घंटा पहले
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पपला गुर्जर 6 सितम्बर 2019 को 32 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया था। पपला के साथी बहरोड़ थाने में हमला करके उसे छुड़ा ले गए थे। करीब डेढ़ साल बाद वह महाराष्ट्र के कोल्हापुर से फिर पकड़ा गया है। - Dainik Bhaskar
पपला गुर्जर 6 सितम्बर 2019 को 32 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया था। पपला के साथी बहरोड़ थाने में हमला करके उसे छुड़ा ले गए थे। करीब डेढ़ साल बाद वह महाराष्ट्र के कोल्हापुर से फिर पकड़ा गया है।

हरियाणा के खैरपुर गांव निवासी करीब 30 वर्षीय कुख्यात गैंगेस्टर पपला गुर्जर के पकड़े जाने के बाद पपला के पिता मनोहर गुर्जर ने कहा कि पपला को जेल से भगा कर ले जाने के पुराने मामले में छोटा बेटा मिंटू 20 साल की जेल काट रहा है। अब घर में पपला की मां, उसके छोटे भाई की बहू व पौती है। मैं उसी की खातिर जिंदा हूं। नहीं तो मैं भी कब का मर गया होता।

पपला के पिता आगे कहते हैं...मैंने सुना है आत्महत्या करने वाले को भगवान के घर भी जगह नहीं मिलती। इसलिए अपना फर्ज निभा रहा हूं। 63 साल की उम्र में डम्पर चलाता हूं। डम्पर चलाते समय ही किसी रिश्तेदार ने फोन करके बताया कि पपला पकड़ा गया।

भावुक होकर पिता बोले...
छोटा बेटा मिंटू भी पपला को कोर्ट परिसर में भगा ले जाने के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। पपला पर हत्या के कई मामले हैं। 2014 में छोटे बेटे ने पड़ोसी गांव की लड़की से लव मैरिज कर ली। इसके कारण पूरे गांव में विरोध हुआ। करीब डेढ़ साल बाद छोटा बेटा उसकी पत्नी व तीन दिन की बेटी को घर छोड़ गया। उसके बाद से वह जेल में है। 2014 के बाद से ही हरियाणा पुलिस को पपला की तलाश है। पपला को कोर्ट से भगा ले जाने के मामले में मुझे भी चार महीने हरियाणा में जेल मे रहना पड़ा।

पपला गुर्जर पुलिस की गिरफ्त में। पहले दिन कोर्ट में इस तरह पेश किया।
पपला गुर्जर पुलिस की गिरफ्त में। पहले दिन कोर्ट में इस तरह पेश किया।

पिता को जेल में पता लगा बेटा पड़ोसी गांव की लड़की भगा ले गया
मनोहर गुर्जर बताया कि पपला को कोर्ट से भगा ले जाने के मामले में उसे भी चार माह जेल में रहना पड़ा। जेल मे ही किसी ने यह बताया गया कि आपके बेटे ने एक और कांड कर दिया। बाद में पता चला कि छोटा बेटा पड़ाेसी गांव की लड़की को भगा ले गया और कोर्ट मैरिज कर ली। एक दिन छोटा बेटा अचानक घर पर अपनी पत्नी व तीन दिन की बेटी को छोड़कर चला गया। बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तभी से छोटा बेटा जेल में है।

पपला फरार रहा, 2019 में बहरोड़ का मामला हो गया
पपला के पिता ने बताया कि पपला 2014 से ही फरार है। इस बीच उसके भाई को जेल हो गई। वह खुद भी जेल होकर आ गया। 6 सितम्बर 2019 को पपला का बहरोड़ का मामला सामने आ गया। इसके बाद पूरे राजस्थान की पुलिस पपला की तलाश में रही। अब वह पकड़ा गया है।

बेटी का ब्याह भी गांव ने किया
मनोहर गुर्जर ने बताया कि उसके दो बेटे व एक बेटी है। 2014 में ही बेटी की शादी की है। उस समय दोनों बेटे फरार थे। पपला को कोर्ट से भगा ले जाने के मामले में पिता को भी पुलिस तलाशती रही। इस कारण बेटी की शादी भी गांव ने ही मिलकर की। तब पिता व दोनों भाई पुलिस से चोरी-छिपे ही घर आते थे।

अब घर पर मां, बहू व पौती के अलावा कोई नहीं
अब पपला गुर्जर के घर पर उसकी मां, छोटे भाई की बहू व उसकी बेटी है। पपला का पिता मनोहर गुर्जर डम्पर चालक है। परिवार की रोजी-रोटी के लिए घर से बाहर ही रहता है।

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