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  • In Film Style, First A Racket From A Bike, Then A Car Hit By A Car, First It Is Considered To Be Death In An Accident.

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बेटी की सौतन को कार से उड़ाया:फिल्मी अंदाज में पहले पिता ने बाइक से रेकी की थी, फिर भाई ने दूध लेने जा रही महिला की कार से रौंदकर हत्या की

अलवर23 मिनट पहले
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हत्या के आरोपी पिता-पुत्र। जिन्होंने बेटी की सौतन की कार से टक्कर मारकर हत्या कर दी। - Dainik Bhaskar
हत्या के आरोपी पिता-पुत्र। जिन्होंने बेटी की सौतन की कार से टक्कर मारकर हत्या कर दी।
  • अलवर में 8 जनवरी को हुई थी वारदात

अलवर में 8 जनवरी को कार की टक्कर से 24 साल की महिला की मौत के मामले में पुलिस खुलासे ने सबको चौंका दिया है। तब पता चला था कि सामोला के पास कार की टक्कर से शकमिना नाम की महिला की मौत हो गई। लेकिन, मृतक महिला के भाई की शिकायत पर पूरी जांच हुई तो खुलासा हुआ कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। वारदात को इतने सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया कि शुरुआत में पुलिस ने भी इसे हादसा ही माना था।

दरअसल, पिता और भाई ने बेटी की सौतन को उसके पति की जिंदगी से हटाने के लिए यह पूरी साजिश रची। फिल्मी अंदाज में तीन दिन तक शकमिना की रेकी की गई। उसके घर आने-जाने के रास्ते को समझा गया और वारदात के दिन कार से टक्कर मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात में 3 लोग शामिल थे, इनमें से पिता-बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि एक आरोपी फरार है।

पुलिस ने बताया कि 8 जनवरी को जाटोली के रहने वाले शौकत खान ने रिपोर्ट दी कि उसकी बहिन शकमिना को उसके पति (लिव इन पार्टनर) आबिद निवासी जटियाना और दूसरी पत्नी मनीषा के मायके वालों ने मार दिया है। हालांकि, शुरुआत में पुलिस भी इसे एक हादसा मान रही थी। लेकिन, मृतका के भाई की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।

पुलिस जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच
पुलिस ने जांच की तो पता चला कि शकमिना, आबिद के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहती थी। आबिद भी अधिकतर समय शकमिना के साथ ही रहता था। इस वजह से उसकी पत्नी मनीषा तनाव में थी। मंडी में आढ़ती का काम करने वाले आबिद ने 2015 में मनीषा से शादी की थी। लेकिन एक साल बाद ही शकमिना के साथ रहने लगा था।

बेटी को इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए मनीषा के पिता ताहिर, भाई रोबिन और रिश्तेदार साजिद ने कार से टक्कर मारकर शकमिना की हत्या की। पुलिस ने आरोपी पिता ताहिर और भाई रोबिन को गिरफ्तार कर लिया। कार भी जब्त कर ली है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हत्या की इस वारदात में मनीषा भी शामिल थी या नहीं।

ऐसे दिया था वारदात को अंजाम
पुलिस ने बताया कि शकमिना मंगलम सिटी में रहती थी। 8 जनवरी को शाम 4 बजे वह रोजाना की तरह रोड पार करके दूध लेकर आती थी। हत्या के तीनों आरोपियों ने पहले बाइक से रेकी की। वारदात को कैसे अंजाम देना है, इसका प्लान बनाया। फिर हत्या वाले दिन पहले ही वहां पहुंच गए। इसमें दो लोग कार में थे, जबकि एक मोटरसाइकिल से दूर खड़ा था।

जैसे ही शकमिना मंगलम रेजिडेंसी से दूध लेने के लिए रोड की तरफ आने लगी। बाइक लेकर खडे़ पिता ने कार में बैठे बेटे को इशारा कर दिया। जैसे ही शकमिना सड़क के बीच में पहुंची, उसे कार से टक्कर मार दी गई। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी कार सहित भाग गए थे।

उस वक्त सभी को यही लगा कि कोई दुर्घटना हो गई है। लेकिन, शकमिना के भाई ने इसे दुर्घटना नहीं हत्या बताया। जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच कर खुलासा किया है। हत्या का तीसरा आरोपी साजिद फरार है।

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