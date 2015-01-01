पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

जागरुकता:शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दी नालसा याेजनाओं की जानकारी

अलवर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर की ओर से शनिवार काे मालाखेड़ा से सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेन्द्र कुमार ने नालसा याेजनाओं की ऑनलाइन जानकारी दी। जिला प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रेणुका सिंह हुड्डा ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा विधिक सेवा सप्ताह 2020 के दौरान राष्ट्रीय प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश हैं।

इसके तहत जिला प्राधिकरण को नालसा (लीगल सर्विसेज टू विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक) स्कीम 2016, नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) स्कीम 2015, नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) स्कीम 2015 एवं नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) स्कीम 2015 पर ऑनलाइन विधिक जागरुकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेन्द्र कुमार ने सभी नालसा स्कीमों के बारे में जानकारी दी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें