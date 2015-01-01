पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जागरुकता:नाैगांवा के कृषि काॅलेज में विद्यार्थियाें काे पैदावार बढ़ाने व राेजगार के बारे में बताया

अलवर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कृषि महाविद्यालय नौगांवा की ओर से गुुरुवार काे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयाेजन किया गया। इस दाैरान कृषि विद्यार्थियों को 4 वर्षाें में दिए जाने वाले कृषि स्नातक कार्यक्रमों व विषयों सहित कॉलेज व कृषि विश्वविद्यालय की विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉॅ. रामप्रसाद जाट ने देश में कृषि शिक्षा संरचना, कॉलेज के विकास व सुविधाओं के साथ प्रथम सेमेस्टर के विषयों की जानकारी दी।

मुख्य अतिथि डॉ एके गुप्ता ने कृषि महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के संरचनात्मक ढांचे के बारे में बताया। कृषि, पशुपालन सहित विभिन्न विभागों के महत्व तथा कृषि क्षेत्र में उत्पादन व उत्पादकता बढ़ोतरी और रोजगार के बारे में बताया। उन्हाेंने इस वर्ष 2.56 मिलियन फसल उत्पादन, 188 मिलियन दूध, 90 मिलियन अंडे तथा 11 प्रतिशत निर्यात कृषि तथा स्टार्टअप योजना के तहत 25 लाख तक के अनुदान के बारे मेें बताया।

डॉॅ. एनके गुप्ता, डॉॅ. आईएम खान, डॉ हरफूल सिंह, डॉॅ. आईबी सेठी, डॉ. लोकेश कुमार जाट, डॉ एनके बरोड़, डॉ सुरेश मुरलिया आदि ने अलग-अलग पहलुओ की जानकारी दी। संचालन सहआचार्य डॉ सुमन खंडेलवाल ने किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें