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कोरोना का कहर:सात दिन में 27.65% की दर से बढ़ा संक्रमण, कम सैंपल में ज्यादा मिल रहे कोरोना पॉजिटिव

अलवर4 घंटे पहले
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  • सात महीने में 12.20% रही दर, 88.16% मरीज स्वस्थ हुए

कोरोना के कहर ने जिले में संक्रमण दर बढ़ा दी है। अब कम सैंपल में ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। नवंबर के 7 दिनों में 27.65 फीसदी की दर से संक्रमण बढ़ा है। रिकवरी रेट 64.25 फीसदी रही है। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो 7 दिन में 1589 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि इन दिनों में सैंपल 5746 ही लिए गए।

हालात ये हैं कि अब करीब 800 सैंपल रोजाना लिए जा रहे हैं, जबकि जुलाई, अगस्त व सितंबर में 1800 से 2000 सैंपल रोजाना लिए जा रहे थे। इसी कारण अब कम सैंपल में ज्यादा पॉजिटिव मिल रहे है, जिससे संक्रमण दर बढ़ गई है। सात दिनों की रिकवरी रेट 64.25 फीसदी रही है। यानी 1021 मरीजों ने कोरोना मात दी है।

सरकारी डाॅक्टर सहित 248 नए पॉजिटिव
राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के डॉक्टर सहित जिले में शनिवार को 248 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। अब तक मिले कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 20850 हो गई है। जिले में 30 मार्च से 7 नवंबर तक 12.20 प्रतिशत की दर से कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब तक 1 लाख 74 हजार 79 सैंपल लिए गए हैं।

इनमें से 1 लाख 70 हजार 888 सैंपलों की जांच में 20850 कोरोना संक्रमित मिले हैं। यानी 12.20 फीसदी की दर से पॉजिटिव मिले हैं। इस दौरान कोरोना काे मात देकर 88.16 फीसदी मरीज स्वस्थ्य हो चुके हैं। जून में संक्रमण दर 4.88, जुलाई में 11.31, अगस्त में 9.46, सितंबर में 10.21, अक्टूबर में करीब 11 फीसदी रही। अभी 3191 सैंपलों की जांच होना शेष है।

^मौसम बदलने के साथ मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जुकाम-खांसी बुखार के लक्षण आने के बाद भी लोग उसे नजरअंदाज कर रहे और जांच से बचकर दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं। ऐसे सिम्टोमेटिक केसेज में सीरियस मरीज भी बढ़े हैं। बाजारों में भी त्योहार की भीड़ में लापरवाही से भी संक्रमण बढ़ रहा है। बचाव के लिए मास्क लगाने के साथ डिस्टेंसिंग की सावधानी बहुत जरूरी है।
-डॉ. ओमप्रकाश मीणा, सीएमएचओ, अलवर

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