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जागरुकता शिविर:आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं काे कानून और अधिकारों की दी जानकारी

अलवर5 घंटे पहले
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को जिला अभिभाषक कांफ्रेंस हाॅल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विधिक जागरुकता शिविर लगाया गया।

प्राधिकरण सचिव तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रेणुका सिंह हुड्डा ने बताया कि शिविर में रिसोर्स पर्सन के रूप में पैनल अधिवक्ता मुकेश गौड़ एवं पंकज यादव ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संविधान में वर्णित महिलाओं के मूल अधिकार, पारिवारिक कानूनी नियमों जैसे विवाह एवं तलाक, भरण-पोषण अधिकार, महिलाओं के लिए संपत्ति अधिकार, विभिन्न क्रिमिनल एवं सिविल कानून, श्रम नियमों आदि की जानकारी दी।

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