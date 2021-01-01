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सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग:ई-मित्र प्लस मशीन के बारे में लोगों को जागरुक करने के दिए निर्देश

राजगढ़4 घंटे पहले
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सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग राजगढ़ की ओर से ई-मित्र संचालकों की बैठक पंचायत समिति परिसर में संयुक्त निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अध्यक्षता में हुई। सूचना सहायक गिर्राज प्रजापत ने बताया कि बैठक में संयुक्त निदेशक ने ई-मित्र संचालकों को ई-मित्र प्लस मशीन पर प्रत्येक दिन आमजन को जागरुक करते हुए ट्रांजेक्शन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि ई-मित्र संचालक सभी सरकारी योजनाओं की सेवाएं एक छत के नीचे आमजन को बेहतर क्वालिटी के साथ उपलब्ध कराएं। प्रोग्रामर नरेश सिसोदिया ने सभी भारत निर्माण गांधी सेवा केंद्र को आईटी हब बनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि राजगढ़ ब्लॉक पर स्थित ई-मित्र स्वयं को पूर्ण रूप से मॉडल आईटी हब के रूप में विकसित करें। इस मौके पर ई-मित्र संचालक सहायक प्रोग्रामर रेखा सैनी, धारा सिंह, गौरी शंकर शर्मा, अंजलि सैनी व रूपेंद्र सिंह सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे।

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