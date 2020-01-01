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अलवर में सदर थाने की जमीन पर कब्जा:विधायक पर है अतिक्रमण का आरोप; तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची थी ट्रेनी IPS, जेसीबी लेकर खड़ी रही घंटों

अलवरएक घंटा पहले
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विधायक सफिया खान की जमीन पर बन रहे फिटनेस के बाहर जेसीबी लेकर खड़ी आपीएस व अन्य अधिकारी। - Dainik Bhaskar
विधायक सफिया खान की जमीन पर बन रहे फिटनेस के बाहर जेसीबी लेकर खड़ी आपीएस व अन्य अधिकारी।

थाने की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर ट्रेनी IPS ज्येष्ठा मैत्रेयी बुधवार को JCB और पुलिस बल के साथ कई घंटे खड़ी रहीं लेकिन जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका। दरअसल, सदर थाना के सामने सदर थाना के नाम से 33 एयर जबकि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक सफिया खान के नाम से 6 बीघा जमीन है। विधायक यहां फिटनेस सेंटर बनवा रही हैं। आरोप है कि थाने की जमीन के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण किया गया है जिसे हटाने के लिए पुलिस की टीम यहां पहुंची थी।

जमीन की नपती नहीं होने से नहीं हटा अतिक्रमण

थाने की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था लेकिन वे जमीन की नपती पूरी नहीं कर सके। इस कारण सदर थाने को खुद की जमीन पर कब्जा नहीं मिल सका और विधायक की जमीन के आसपास से अतिक्रमण नहीं हट सका। पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी फिटनेस सेन्टर के सामने थाने की कुछ जमीन पर अतिक्रमण मान रहे हैं। लेकिन, इसकी पुष्टि पैमाइश के बाद ही हो सकेगी। खास बात यह है कि प्रशिक्षु आइपीएस के रूप में बुधवार को ज्येष्ठा मैत्रेयी अंतिम दिन था। उन्होंने आखिरी दिन विधायक सहित आसपास की जमीन की नपती कर थाने की जमीन खाली कराने का निर्णय किया था।

आइपीएस को नक्शे से जानकारी देता राजस्व विभाग का अधिकारी।
आइपीएस को नक्शे से जानकारी देता राजस्व विभाग का अधिकारी।

थाने की आधा से अधिक जमीन पर अतिक्रमण
सदर थाना के नाम से 33 एयर जमीन है। लेकिन, थाने की करीब 15 एयर से अधिक जमीन पर अतिक्रमण है। प्रशासन के अधिकारियों ने माना है कि विधायक ने सर्विस स्टेशन बनाते समय कुछ जमीन पर अतिक्रमण किया है। अब जमीन अतिक्रमण मुक्त तभी होगी जब आसपास की जमीन की नपती होगी। उधर, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सेटलमेंट से पूरी नपती की जरूरत है। थाने की जमीन को लेकर नपती का प्रयास किया गया। लेकिन, थाना और विधायक की जमीन के नक्शे मौके से मैच नहीं कर रहे हैं।

काफी देर तक जांच में दिलचस्पी नहीं
मौके पर यह देखने में आया कि तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी जमीन की नपती करने तो पहुंच गए। लेकिन, काफी देर तक नपती करने में हिचकते रहे। सबका मालूम था कि विधायक की जमीन का मामला है। आखिर में यह कहा कि नक्शा और खसरा रकबा मिलान नहीं हो रहा है। जिसके कारण अतिक्रमण भी नहीं हट सका और थाने की जमीन का भी पता नहीं चल सका।

जमीन की पैमाइश कर रहे पटवारी व काननूगो।
जमीन की पैमाइश कर रहे पटवारी व काननूगो।

आइपीएस भी अलवर से रिलीव
विधायक की जमीन की नपती कराकर अतिक्रमण हटाने की हिम्मत दिखाने वाली आइपीएस ज्येष्ठा मैत्रेयी का अलवर में प्रशिक्षु कार्यकाल का बुधवार को अंतिम दिन था। वे शाम को ही रिलीव भी हो गई। लेकिन, आइपीएस का कहना है कि उन्होंने मामले से जिला कलक्टर को अवगत करा दिया है। सदर थाना अधिकारी जमीन की नपती कराएंगे। ताकि थाने की जमीन पर थाने का कब्जा हो सके।

विधायक की जमीन
खसरा नम्बर 1555
क्षेत्रफल प्वाइंट 18 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 1556 3129
क्षेत्रफल प्वाइंट 14 हैक्टेयर

थाने की जमीन पर कब्जा
अलवर सदर थाना अधिकारी आईपीएस ज्येष्ठा मैयेत्री ने कहा कि थाने की जमीन पर कब्जा है जिसे छुड़ाने के लिए पहले जमीन की पैमाइश कराने की प्रक्रिया शुरू की है। पैमाइश तो राजस्व विभाग की करके देगा। तभी पता चलेगा।

पैमाइश पूरी नहीं
अलवर के तहसीलदार कमल पचौरी ने कहा कि अभी गिरदावर रिपोर्ट नहीं मिली है। वैसे मुस्तकिल प्वाइंट नहीं मिलने से पैमाइश पूरी नहीं हो पाई। आगे जब भी जांच होगी तब पता चल सकेगा।

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