पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

निर्वाचन:शिक्षक संघ के जैन बने अध्यक्ष

अलवर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) की अलवर शहर कार्यकारिणी के चुनाव शनिवार को राउप्रावि खोहरा में हुए। इसमें प्रवीण कुमार जैन को अध्यक्ष व राजपाल चौधरी को निर्विरोध मंत्री चुना गया। निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश संरक्षक देवेन्द्र धार व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा की देखरेख में हुए चुनाव में नवीन कुमार शर्मा सभाध्यक्ष, राकेश धनेटवाल उप सभाध्यक्ष, मधु मुद्गल महिला उप सभाध्यक्ष, दिनेश चंद गुप्ता कार्यकारी अध्यक्ष, प्रवीण तंवर महिला मंत्री, विजय शर्मा कोषाध्यक्ष, राहुल यादव, सीमा गुप्ता व सुमनलता उपाध्यक्ष, सुनील जैन प्रवक्ता, पूनम धानावत संयुक्त मंत्री, राजरानी गुप्ता व मंजू शर्मा महिला संगठन मंत्री चुनी गई।

राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम उप शाखा उमरैण की कार्यकारिणी के चुनाव सोमवार सुबह 11 बजे राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल खोहरा में होंगे। जिलाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि चुनाव के लिए महावीर प्रसार बसवाल निर्वाचन अधिकारी व जितेन्द्र यादव सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें