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चुनाव:नपा चुनावाें के कार्यों का कलैंडर बनाया, पार्षदाें के लिए 23 से शुरू हाेंगे नामांकन

अलवर3 घंटे पहले
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जिले में नगरपालिकाओं के चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए कलैंडर बनाकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रकोष्ठ प्रभारी, सहायक प्रभारी, रिटर्निंग अधिकारी व चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारियाें को जरूरी निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) आनन्दी की ओर से जारी आदेशानुसार 23 नवम्बर को अधिसूचना जारी हाेगी, मतदान दलों का प्रथम रेण्डमाइजेशन एवं नियुक्ति आदेश जारी करना एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन एवं 29 तक मतदान दलों को नियुक्ति आदेश तामील कराना होगा।

नगर पालिका सदस्याें के चुनाव के लिए नामांकन रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर 23 से 27 नवम्बर तक कार्य दिवस में प्रात: 10:30 से अपराह्न 3 बजे तक लिए जाएंगे। एक दिसम्बर को प्रात: 10:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच हाेगी। 3 दिसम्बर को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 4 दिसम्बर को चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा।

इसी तरह 30 नवम्बर को काउंटिंग प्लान तैयार किया जाएगा। 2 दिसम्बर को जिला मुख्यालय पर मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण, 3 दिसम्बर को मतदान दल कार्मिकों का द्वितीय रेण्डमाइजेशन एवं नियुक्ति आदेश तथा मतगणना दलों का रेण्डमाइजेशन एवं नियुक्ति आदेश जारी हाेगा। 4 दिसम्बर को चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची/प्रारूप-6 तैयार प्राप्त कर कोषाधिकारी अलवर को भेजकर मतपत्र छपाई की प्रक्रिया प्रारंभ करानी हाेगी। 4 दिसम्बर तक ही एरिया व सेक्टर मजिस्ट्रेटों के नियुक्ति आदेश जारी कर तामील कराने हाेंगे।

5 दिसम्बर को सायं 4 बजे राजनीतिक दलों की बैठक रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर, आयोग द्वारा निर्धारित करने के बाद ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच व ईवीएम का प्रथम रेण्डमाइजेशन एवं आर.ओ को आवंटन, ईवीएम तैयारी (जिला मुख्यालय पर) तथा ईवीएम का द्वितीय रेण्डमाइजेशन प्रथम स्तरीय जांच पूर्ण होने के बाद तिथियों का निर्धारण किया जाएगा। 6 दिसम्बर तक संवेदनशील/अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों का निर्धारण, मतदान दलों का रूट चार्ट तैयार कर वाहनों की संख्या तय की जाएगी।

मतगणना दलों के नियुक्ति आदेश तामील कराना तथा 6 दिसम्बर से 9 दिसम्बर तक डाक मतपत्र जारी करना, 7 दिसम्बर को सायं 4 बजे तक मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची की 4 प्रतियां कोषाधिकारी अलवर को भिजवानी हाेगी। 8 दिसम्बर तक मतदान दलों के नियुक्ति आदेश तामील कराने हाेंगे।

मतदान केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्था, सेक्टर मजिस्ट्रेट व मतगणना दलों का प्रशिक्षण (मुख्यालय पर) तथा मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्री/किट बैग तैयार करने हाेंगे। 9 दिसम्बर को सायं 4 बजे तक मतदान दलाें के परिवहन के लिए वाहनों के अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी कर वाहनों की रिपोर्टिंग जिला मुख्यालय पर करनी हाेगी।

10 दिसम्बर को प्रात: 7 बजे मतदान दलों का मतदान केन्द्रवार तृतीय रेण्डमाइजेशन व 10 दिसम्बर को ही प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को द्वितीय प्रशिक्षण एवं रवानगी अलवर के कला काॅलेज से तथा मतगणना सामग्री/किट का वितरण जिला मुख्यालय से रिटर्निंग ऑफिसर को हाेगा। 11 दिसम्बर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान हाेगा।

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