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व्यापारी की माैत:अलवर के रेडिमेड व्यापारी की रोहतक में संदिग्ध हालत में माैत, सुबह घर से दुकान जाने की बात कहकर निकला था

अलवर2 घंटे पहले
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  • माैके पर व्यापारी की बाइक मिली, पुलिस से सूचना मिलने पर परिजन हरियाणा के महम कस्बा पहुंचे

शहर के अंबेडकर नगर में रहने वाले रेडिमेड के हाेलसेल व्यापारी अंकुर जैन की बुधवार अपराह्न करीब 4 बजे हरियाणा में रोहतक जिले के महम थाना क्षेत्र के गांव बलंबा में संदिग्ध अवस्था में माैत हाे गई। वह 30 साल का और अविवाहित था।

वह सुबह अलवर में अपने घर से दुकान जाने के लिए बाइक पर निकला था। वह अलवर से 200 किलाेमीटर से ज्यादा दूर महम इलाके में कैसे और क्याें पहुंचा, इस बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है। अंकुर की यहां हाेपसर्कस के पास स्नेह कलेक्शन के नाम से रेडिमेड की दुकान है। हरियाणा पुलिस से अंकुर की माैत की सूचना मिलने के बाद उसके परिजन अलवर से रवाना हाेकर रात काे महम पहुंच गए। महम थानाधिकारी कुलवीर सिंह ने बताया कि गांव बलंबा बाईपास पर युवक अंकुर जैन संदिग्ध हालत में अचेत मिला।

लाेगाें की सूचना पर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थानाधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक की अचानक तबीयत खराब हुई। इससे उसकी माैत हुई। उसके शरीर पर चाेट के काेई निशान नहीं मिले हैं। पुलिस काे माैके पर अंकुर की माेटर साइकिल मिली है। उन्होंने बताया कि मृतक अंकुर पुत्र अशाेक जैन निवासी अंबेडकर नगर अलवर के शव का गुरुवार काे पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस उसकी माैत के कारणाें की जांच कर रही है।

पिता ने गुमशदगी की रिपोर्ट दी थी : मृतक अंकुर के पिता अशोक जैन ने दोपहर में एनईबी पुलिस थाने में बेटे के गुमशुदा होने की रिपेार्ट दी थी और कहा था कि वह 10.35 बजे घर से गया और दुाकन पर नहीं पहुंचा।

5 बहनाें का इकलाैता भाई था
इधर, परिजनों ने अलवर में बताया कि अंकुर सुबह करीब 10.30 बजे घर से दुकान पर जाने की बात कहकर माेटर साइकिल पर निकला था। लेकिन, वह दुकान पर नहीं पहुंचा। हरियाणा पुलिस ने उन्हें शाम करीब 4.30 बजे अंकुर की माैत की सूचना दी। उन्होंने बताया अंकुर किस काम से और क्याें हरियाणा के महम गया था, इस में कुछ पता नहीं है। मृतक अंकुर अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसके 5 बहनें हैं।

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